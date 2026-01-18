HABER

Van Hava Durumu! 18 Ocak Pazar Van hava durumu nasıl?

Van'da bugün hava koşulları soğuk ve bulutlu. Hava sıcaklığı -1 derece, hissedilen sıcaklık ise -6 dereceye kadar düşüyor. Nem oranının %71 olduğu bu günde rüzgar hızı 8 km/saat olarak tahmin ediliyor. Önümüzdeki günlerde Van'da benzer hava koşulları bekleniyor. Van'da yaşayanların kalın giysiler giymesi, kaymaz ayakkabılar tercih etmesi ve ısınma sistemlerini kontrol etmesi önem taşıyor. Dikkatli olunmalı.

Ufuk Dağ

Bugün, 18 Ocak 2026 Pazar günü, Van'da hava koşulları soğuk ve bulutlu. Gün boyunca hava sıcaklığı -1 derece civarında olacak. Hissedeceğimiz sıcaklık ise -6 dereceye kadar düşecek. Nem oranı %71. Rüzgar hızı 8 km/saat olarak tahmin ediliyor. Gün doğumu 07:20, gün batımı ise 17:13.

Önümüzdeki günlerde Van'da hava koşulları benzer olacak. 19 Ocak Pazartesi hava sıcaklığının -3 derece civarında olması bekleniyor. 20 Ocak Salı günü ise sıcaklık -4 derece olacak. Her iki gün için hafif kar yağışı ihtimali var.

Bu soğuk ve yağışlı hava koşullarında, Van'da yaşayanların dikkatli olmaları önemlidir. Dışarı çıkarken kalın ve su geçirmez giysiler tercih edilmelidir. Ayakkabılar kaymaz tabanlı olmalıdır. Araç kullanırken lastiklerinizi kontrol etmek önemlidir. Yol durumunu göz önünde bulundurmalısınız. Evde kalanlar, pencere ve kapıların sızdırmazlığını kontrol etmelidir. Isınma sistemlerinin düzgün çalıştığından emin olunmalıdır. Bu önlemler, güvenli ve konforlu bir yaşam sürmenize yardımcı olacaktır.

hava durumu Van
