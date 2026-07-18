Van Hava Durumu! 18 Temmuz Cumartesi Van hava durumu nasıl?

Bugün 18 Temmuz 2026 Cumartesi. Van'da hava durumu oldukça sıcak ve güneşli olacak. Gündüz saatlerinde sıcaklık 29-30 derece civarında seyredecek. Akşam saatlerinde ise sıcaklık 20-23 derece arasında düşecek. Rüzgar hafif esiyor. Nem oranı düşük. Bu durum, hava koşullarını keyifli hale getirecek. Önümüzdeki günlerde de benzer hava koşulları devam edecek. 19 Temmuz Pazar günü sıcaklık 29-30 derece olacak. 20 Temmuz Pazartesi günü sıcaklık ise 28-30 derece arasında bekleniyor.

Bu sıcak hava koşullarında, öğle saatlerinde dışarıda vakit geçirenlerin bol su içmesi önemlidir. Güneş ışınlarından korunmak da gereklidir. Güneş ışınlarının yoğun olduğu saatlerde, 11:00-16:00 arasında dışarıda bulunmaktan kaçınılmalıdır. Sıcak havalarda vücut ısısını dengelemek için hafif giysiler tercih edilmelidir. Açık renkli kıyafetler daha uygundur. Ağır yemeklerden kaçınmak faydalı olacaktır. Bu önlemler, sıcak havaların olumsuz etkilerini en aza indirmeye yardımcı olur.