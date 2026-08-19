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Van Hava Durumu! 19 Ağustos Çarşamba Van hava durumu nasıl?

19 Ağustos 2026 tarihinde Van'da hava durumu açık ve güneşli olarak seyredecek. Gündüz sıcaklıklar 30-32 derece arasında yer alacak. Gece ise sıcaklık 20-22 dereceye düşecek. Düşük nem oranı ve yağış beklenmemesi açık hava etkinlikleri için uygun bir ortam sunuyor. Rüzgar hafif eserken, güneş ışınlarına karşı alınacak önlemler, tatilinizi keyifli hale getirecek. Güneş kremi ve şapka kullanımı tavsiye edilmektedir.

Van Hava Durumu! 19 Ağustos Çarşamba Van hava durumu nasıl?
Seray Yalçın

Bugün, 19 Ağustos 2026 Çarşamba günü, Van'da hava durumu genellikle açık ve güneşli olacak. Sıcaklık gündüz 30 - 32 derece civarında olacak. Gece sıcaklığı ise 20 - 22 derece arasında seyredecek. Nem oranı düşük seviyelerde kalacak. Yağış beklenmiyor. Rüzgar hafif olacak. Kuzeydoğu yönünden saatte 5 - 7 km hızla esecek.

Önümüzdeki günlerde, 20 - 22 Ağustos tarihleri arasında, Van'da hava durumu benzer şekilde açık ve güneşli kalacak. Gündüz sıcaklık 29 - 31 derece arasında değişecek. Gece sıcaklığı ise 19 - 21 derece olacak. Nem oranı yine düşük seviyelerde kalacak. Yağış beklenmiyor. Rüzgar hafif olacak. Kuzeydoğu yönünden saatte 4 - 6 km hızla esecek.

Bu sıcak ve güneşli hava koşullarında açık hava etkinlikleri yapmak için uygun bir dönemdesiniz. Güneş ışınlarının dik olduğu öğle saatlerinde dışarıda uzun süre kalmaktan kaçınmak faydalı olacaktır. Dışarı çıkarken güneş kremi kullanmalısınız. Şapka takmak da önemlidir. Bol su içmek gereklidir. Bu önlemler güneşin olumsuz etkilerinden korunmanıza yardımcı olur. Rüzgarın hafif olacağını göz önünde bulundurmalısınız. Hafif ve rahat kıyafetler tercih etmeniz uygun olacaktır.

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Anahtar Kelimeler:
hava durumu Van
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