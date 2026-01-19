Van Hava Durumu! 19 Ocak Pazartesi Van hava durumu nasıl?

Van'da bugün hava koşulları soğuk ve kar yağışlı. Gün boyunca hava sıcaklığı -1 ile -6 derece arasında olacak. Hissedilen sıcaklık ise -7 ile -12 derece olacak. Nem oranı %74 ile %81 arasında değişecek. Rüzgar hızı 9 ile 15 km/saat arasında ölçülecek. Gün doğumu saati 07:20'dir. Gün batımı saati 17:13 olarak bekleniyor.

Önümüzdeki günlerde hava koşulları benzer şekilde devam edecek. 20 Ocak 2026 Salı günü hava sıcaklığının -4 ile -9 derece arasında olması öngörülüyor. 21 Ocak 2026 Çarşamba günü ise -6 ile -14 derece arasında değişmesi bekleniyor. Bu süre zarfında hava koşullarının soğuk ve kar yağışlı olacağı tahmin ediliyor.

Bu hava koşullarında Van'da yaşayanların dikkatli olması önemlidir. Dışarı çıkarken kalın ve su geçirmez giysiler giyilmeli. Kaymaz tabanlı ayakkabılar tercih edilmelidir. Yolda seyahat ederken araçların kar lastikleriyle donatılması gerekmekle birlikte yol durumu kontrol edilmelidir. Isınma sistemlerinin düzgün çalıştığına dikkat edilmelidir. Su borularının donmaması için önlemler alınmalıdır. Böylece Van'daki olumsuz etkiler en aza indirilebilir.