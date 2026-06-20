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Van Hava Durumu! 20 Haziran Cumartesi Van hava durumu nasıl?

Van'da 20 Haziran 2026 hava durumu, 17 - 28 derece arasında değişeceği görülüyor. Bölgesel yağışlar etkili olurken, önümüzdeki günlerde 21 - 23 Haziran tarihlerinde güneşli günler hakim olacak. Bu süreçte sıcaklıklar 17 - 27 derece aralığında seyredecek. Yağışlı günlerde şemsiye ve güneşli günlerde ise koruyucu ürünler kullanmak cilt sağlığını korumak açısından önem taşıyor.

Van Hava Durumu! 20 Haziran Cumartesi Van hava durumu nasıl?
Simay Özmen

Bugün, 20 Haziran 2026 Cumartesi, Van'da hava durumu 17 - 28 derece arasında. Sıcaklıklar değişkenlik gösterecek. Bölgesel düzensiz yağışlar bekleniyor. Van'da bugün hava durumu ile ilgili önümüzdeki durumu özetlemek gerekirse. Hava sıcaklıkları 17 - 28 derece arasında değişecek. Ayrıca, bölgesel yağışlar gerçekleşecek.

Önümüzdeki günlerde, 21 - 23 Haziran 2026 tarihlerinde Van'da hava durumu güneşli olacak. Sıcaklıklar 17 - 27 derece arasında seyredecek. Bu dönemde yağış beklenmiyor. Güneşli havalar dış mekan etkinlikleri için uygun.

Van'da hava durumu dikkate alındığında, yağışlı günlerde dikkatli olmak önemli. Şemsiye veya yağmurluk yanınıza alabilirsiniz. Güneşli günlerde ise güneş koruyucu ürünler kullanmanız gerekiyor. Cilt koruması oldukça önemlidir. Hava sıcaklıkları 17 - 28 derece arasında değişecek. Bu durumda, kat kat giyinerek vücut ısınızı dengede tutmalısınız.

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Anahtar Kelimeler:
hava durumu Van
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