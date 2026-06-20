Van Hava Durumu! 20 Haziran Cumartesi Van hava durumu nasıl?

Bugün, 20 Haziran 2026 Cumartesi, Van'da hava durumu 17 - 28 derece arasında. Sıcaklıklar değişkenlik gösterecek. Bölgesel düzensiz yağışlar bekleniyor. Van'da bugün hava durumu ile ilgili önümüzdeki durumu özetlemek gerekirse. Hava sıcaklıkları 17 - 28 derece arasında değişecek. Ayrıca, bölgesel yağışlar gerçekleşecek.

Önümüzdeki günlerde, 21 - 23 Haziran 2026 tarihlerinde Van'da hava durumu güneşli olacak. Sıcaklıklar 17 - 27 derece arasında seyredecek. Bu dönemde yağış beklenmiyor. Güneşli havalar dış mekan etkinlikleri için uygun.

Van'da hava durumu dikkate alındığında, yağışlı günlerde dikkatli olmak önemli. Şemsiye veya yağmurluk yanınıza alabilirsiniz. Güneşli günlerde ise güneş koruyucu ürünler kullanmanız gerekiyor. Cilt koruması oldukça önemlidir. Hava sıcaklıkları 17 - 28 derece arasında değişecek. Bu durumda, kat kat giyinerek vücut ısınızı dengede tutmalısınız.