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Van Hava Durumu! 22 Temmuz Çarşamba Van hava durumu nasıl?

Van'da 22 Temmuz 2026 tarihinde güneşli ve sıcak bir hava bekleniyor. Gündüz sıcaklık 30 derece civarında seyrederken, akşam 21-22 dereceye düşecek. Nem oranı %35 düzeyinde olacak. 23 ve 24 Temmuz tarihlerinde benzer sıcaklıklar devam ederken, rüzgar hızı azalacak. Bu sıcak havalarda dikkatli olmak, bol su içmek ve güneşten korunmak büyük önem taşıyor. Özellikle çocuklar ve yaşlılar için serin alanlarda vakit geçirmek öneriliyor.

Van Hava Durumu! 22 Temmuz Çarşamba Van hava durumu nasıl?
Zeynel Eren Ölüç

Van'da 22 Temmuz 2026 Çarşamba günü hava durumu genel olarak güneşli ve sıcak geçecek. Gündüz saatlerinde hava sıcaklığı 30 derece civarında olacak. Akşam saatlerinde sıcaklık ise 21-22 derece arasında seyredecek. Rüzgar güneydoğu yönünden saatte 8 kilometre hızla esecek. Nem oranı ise %35 civarında bekleniyor.

Önümüzdeki günlerde de benzer hava durumu devam edecek. 23 Temmuz Perşembe günü sıcaklık 30 derece civarında olacak. 24 Temmuz Cuma günü sıcaklığın 31 dereceye ulaşması tahmin ediliyor. Rüzgarın hızı 3-4 kilometre arasında olacak. Nem oranının ise %20-30 arasında seyretmesi öngörülüyor.

Bu sıcak hava koşullarında özellikle öğle saatlerinde dışarıda geçireceklerin dikkatli olması gerekiyor. Bol su içmek ve güneş ışınlarından korunmak önemlidir. Güneş ışınlarının en yoğun olduğu saatlerde 11:00-16:00 arasında dışarıda bulunmaktan kaçınmak faydalı olacaktır. Dışarı çıkmanız gerektiğinde şapka, güneş gözlüğü ve koruyucu kıyafetler kullanmak gerekir. Sıcak havalarda yaşlılar ve çocuklar için riskler artabilir. Bu grupların serin ortamlarda vakit geçirmeleri önerilmektedir.

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Anahtar Kelimeler:
hava durumu Van
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