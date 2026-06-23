Van Hava Durumu! 23 Haziran Salı Van hava durumu nasıl?

Bugün, 23 Haziran 2026 Salı. Van'da hava genellikle güneşli, sıcak olacak. Gündüz sıcaklıklar 25 - 27 derece civarında seyredecek. Akşam saatlerinde ise sıcaklık 14 - 16 derece arasında düşecek. Rüzgar hafif ve orta şiddette esecek. Hızı saatte 12 - 18 kilometre olarak öngörülüyor. Nem oranı %50 civarında olacak.

Önümüzdeki günlerde, 24 - 26 Haziran tarihleri arasında hava koşulları değişmeyecek. Gündüz sıcaklıklarının 24 - 26 derece arasında olması bekleniyor. Gece saatlerinde sıcaklık 15 - 17 derece civarında olacak. Rüzgarın hafif ve orta şiddette eseceği tahmin ediliyor. Nem oranı ise %40 - %50 arasında değişecek.

Bu sıcak ve güneşli havalarda açık hava etkinlikleri için uygun bir dönemdesiniz. Öğle saatlerinde güneş ışınları yoğunlaşabilir. Öğle saatlerinde gereken önlemleri almak önemli. Açık renkli ve ince kıyafetler tercih etmek faydalı olacaktır. Güneş gözlüğü ve şapka kullanmak da önemlidir. Güneş koruyucu ürünler cildinizi korur. Düşük nem oranı nedeniyle bol su tüketmelisiniz. Nemlendirici kullanmak da hava kuruluğuna karşı etkilidir. Rüzgarın hafif olması, açık hava etkinlikleri için uygun koşullar sunuyor.

Van'daki hava durumu ve gelecek tahminler, açık hava etkinlikleri için elverişli. Güneş ışınlarının yoğun olduğu öğle saatlerinde önlemleri alarak keyifli bir gün geçirebilirsiniz.