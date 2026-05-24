Van Hava Durumu! 24 Mayıs Pazar Van hava durumu nasıl?

Bugün, 24 Mayıs 2026 Pazar günü, Van'da hava durumu serin ve yağışlı geçecek. Gündüz sıcaklığı 14 derece civarındadır. Gece ise sıcaklık 2 derece civarında olacak. Bu durum, Van'ın dağlık ve karasal ikliminde beklenen bir özelliktir.

Van'daki hava durumu, dışarı çıkarken dikkat edilmesi gereken koşullar sunuyor. Yanınıza su geçirmez bir mont veya şemsiye almanız faydalı olacaktır. Serin hava nedeniyle kat kat giyinmek önemlidir. Sıcak tutan giysiler tercih etmek gün boyunca rahat etmenizi sağlar.

Önümüzdeki günlerde hava durumu değişecek. Van'da daha ılıman ve güneşli koşullar hakim olacak. Pazartesi günü hava parçalı bulutlu olacak. Gündüz sıcaklığı 15 derece civarında, gece sıcaklığı ise 2 derece civarında seyredecek. Salı günü hava bulutlu ve güneşli olacak. Gündüz sıcaklığı 16 derece civarında, gece sıcaklığı yine 2 derece olacak. Çarşamba günü hava güneşli ve parçalı bulutlu geçecek. Gündüz sıcaklığı 18 derece civarında, gece sıcaklığı 5 derece civarına düşecek. Perşembe günü hava çoğunlukla güneşli olacak. Gündüz sıcaklığı 17 derece civarında, gece ise 5 derece civarında kalacak. Cuma günü hava kısmen güneşli geçecek. Gündüz sıcaklığı 20 derece civarında, gece sıcaklığı 8 derece olacak. Cumartesi günü hava çoğunlukla güneşli olacak. Gündüz sıcaklığı 23 derece civarında, gece sıcaklığı 9 derece olarak bekleniyor.

Bu dönemde hava koşulları daha ılıman hale gelecek. Açık hava etkinlikleri için uygun bir dönem başlayacak. Ancak sabah ve akşam saatlerinde serinlik sürecek. Kat kat giyinmek ve yanınıza hafif bir ceket almak önemlidir. Güneşli günlerde güneş koruyucu kullanmak da faydalı olacaktır. Bol su içmek ise sağlığınızı korumanıza yardımcı olur.

