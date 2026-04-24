Van Hava Durumu! 24 Nisan Cuma Van hava durumu nasıl?

Van'da hava durumu, 24 Nisan 2026 Cuma günü, parçalı bulutlu ve yağmurlu olacak. Gündüz sıcaklıkları 14-15 derece civarında seyredecek. Gece saatlerinde sıcaklık 5-6 dereceye düşecek. Rüzgar güney yönlerden orta şiddette esecek. Bazen rüzgar hızı 60 km/saat ulaşacak. Dışarı çıkarken su geçirmez giysiler giymek önemlidir. Uygun ayakkabı seçimi de hayati bir konudur. Ani hava değişimlerine karşı hazırlıklı olmalısınız. Rüzgarın etkisiyle oluşabilecek ani durumlara dikkat etmekte fayda var.

25 Nisan Cumartesi günü, Van'da hava durumu kapalı olacak. Gündüz sıcaklıkları 14-15 derece arasında değişecek. Gece sıcaklıkları ise 6-7 derece civarında seyredecek. 26 Nisan Pazar günü orta şiddetli yağmur bekleniyor. Gündüz sıcaklıkları 11-12 derece olacak. Gece sıcaklıkları ise 7-8 derece düzeyine inecek. 27 Nisan Pazartesi günü hafif yağmur ihtimali mevcut. Gündüz sıcaklıkları 13-14 derece, gece sıcaklıkları ise 6-7 derece civarında gerçekleşecek. Hava koşullarına uygun giyinmek önemli. Yağışlara karşı hazırlıklı olmak sağlık açısından faydalı olacaktır.

Nisan ayında Van'da gündüz ortalama sıcaklık 6.1 derece. Gece sıcaklık ortalaması ise 0.1 derece olarak ölçülmektedir. Bu dönemde 57 mm yağış düşüyor. Nem oranı %65 oranında gözlemleniyor. Sabah ve gece saatlerinde soğuk hava hakim. Bu nedenle dikkatli olunmalıdır. Kalın kıyafetler giymek önemlidir. Rüzgar geçirmeyen giysilere de ihtiyaç duyulabilir. Ani hava değişimlerine karşı dikkatli olmak gerekmektedir. Hava durumunu düzenli olarak takip etmek sağlık açısından yararlı olacaktır.