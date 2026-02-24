HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam

Van Hava Durumu! 24 Şubat Salı Van hava durumu nasıl?

Van'da 24 Şubat 2026 Salı günü hava durumu soğuk ve güneşli geçecek. Gündüz sıcaklık 5-6 derece, akşam ise 0-1 dereceye düşmesi bekleniyor. Rüzgar nedeniyle hissedilen sıcaklık daha da azalacak. Önümüzdeki günlerde sıcaklık 6-10 derece arasında değişecek. Yağış yok. Dışarı çıkarken kalın giyinmek, rüzgar geçirmeyen elbiseler tercih etmek ve güneş kremi kullanmak sağlığınızı korumak için önemli.

Van Hava Durumu! 24 Şubat Salı Van hava durumu nasıl?
Zeynel Eren Ölüç

Van'da 24 Şubat 2026 Salı günü hava durumu soğuk ve güneşli olacak. Gündüz saatlerinde sıcaklık 5-6 derece civarında olacak. Akşam ve gece saatlerinde sıcaklık 0-1 dereceye düşmesi bekleniyor. Rüzgar nedeniyle hissedilen sıcaklık daha düşük hissedilecek. Sabah saatlerinde nem oranı %38, akşam saatlerinde %66 seviyelerinde olacak. Bugün hava durumu genel olarak soğuk ve güneşli olacak.

Önümüzdeki günlerde hava durumu benzer şekilde devam edecek. 25 Şubat Çarşamba günü sıcaklık 6-7 dereceye yükselecek. 26 Şubat Perşembe günü ise sıcaklık 6 derece civarında kalacak. Hafta sonuna doğru sıcaklık 9-10 dereceye ulaşması öngörülüyor. Yağış beklenmiyor. Hava genel olarak parçalı bulutlu ve güneşli olacak.

Soğuk hava koşullarında sabah ve akşam saatlerinde sıcaklık düşük olacak. Dışarı çıkarken kalın ve kat kat giyinmek önemlidir. Rüzgarın etkisini azaltmak için rüzgar geçirmeyen giysiler tercih edilebilir. Gün içinde güneşli saatlerde güneşten korunmak için şapka takmak faydalı olacaktır. Güneş kremi kullanmak da önemlidir. Bu önlemler, sağlığınızı korumanıza yardımcı olacaktır.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Marmara Denizi’nin altında yeni izler bulunduMarmara Denizi’nin altında yeni izler bulundu
Moskova'da patlama: Ölü ve yaralı polisler var!Moskova'da patlama: Ölü ve yaralı polisler var!

Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
hava durumu Van
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Trump: "Anlaşma yapmazsak onlar için çok kötü bir gün olacak"

Trump: "Anlaşma yapmazsak onlar için çok kötü bir gün olacak"

Tartışma yaratacak sözler! "Allah beni kurtardı, Mansur Bey’i de kurtarsın"

Tartışma yaratacak sözler! "Allah beni kurtardı, Mansur Bey’i de kurtarsın"

Fenerbahçe'ye Kadıköy'de son dakikada yıkıldı! Kasımpaşa'yı geçemedi

Fenerbahçe'ye Kadıköy'de son dakikada yıkıldı! Kasımpaşa'yı geçemedi

Fenomen diziden bir anda çıkarılmış! "Benim için ani oldu"

Fenomen diziden bir anda çıkarılmış! "Benim için ani oldu"

Altın yatırımcıları dikkat! Gram altın için sürpriz oran: Uzman isimden kritik uyarı

Altın yatırımcıları dikkat! Gram altın için sürpriz oran: Uzman isimden kritik uyarı

Gram altında yükseliş! İşte çeyrek altın fiyatı

Gram altında yükseliş! İşte çeyrek altın fiyatı

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.