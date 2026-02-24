Van Hava Durumu! 24 Şubat Salı Van hava durumu nasıl?

Van'da 24 Şubat 2026 Salı günü hava durumu soğuk ve güneşli olacak. Gündüz saatlerinde sıcaklık 5-6 derece civarında olacak. Akşam ve gece saatlerinde sıcaklık 0-1 dereceye düşmesi bekleniyor. Rüzgar nedeniyle hissedilen sıcaklık daha düşük hissedilecek. Sabah saatlerinde nem oranı %38, akşam saatlerinde %66 seviyelerinde olacak. Bugün hava durumu genel olarak soğuk ve güneşli olacak.

Önümüzdeki günlerde hava durumu benzer şekilde devam edecek. 25 Şubat Çarşamba günü sıcaklık 6-7 dereceye yükselecek. 26 Şubat Perşembe günü ise sıcaklık 6 derece civarında kalacak. Hafta sonuna doğru sıcaklık 9-10 dereceye ulaşması öngörülüyor. Yağış beklenmiyor. Hava genel olarak parçalı bulutlu ve güneşli olacak.

Soğuk hava koşullarında sabah ve akşam saatlerinde sıcaklık düşük olacak. Dışarı çıkarken kalın ve kat kat giyinmek önemlidir. Rüzgarın etkisini azaltmak için rüzgar geçirmeyen giysiler tercih edilebilir. Gün içinde güneşli saatlerde güneşten korunmak için şapka takmak faydalı olacaktır. Güneş kremi kullanmak da önemlidir. Bu önlemler, sağlığınızı korumanıza yardımcı olacaktır.