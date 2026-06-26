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Van Hava Durumu! 26 Haziran Cuma Van hava durumu nasıl?

Van'da 26-28 Haziran tarihleri arasındaki hava durumu sıcak ve bulutlu bir seyir izleyecek. Gündüz sıcaklık 22-24 derece civarında olacakken, akşam saatlerinde sıcaklık 15 dereceye kadar düşecek. Hafif yağışlar bekleniyor. Rüzgar kuzeydoğudan ve doğudan eserek saatte 12-17 kilometre hızla esecek. Nem oranı, özellikle gece saatlerinde %73'e kadar çıkmalı. Dışarıda dikkatli olunmalı ve bol su tüketilmesi önerilir.

Van Hava Durumu! 26 Haziran Cuma Van hava durumu nasıl?
Zeynel Eren Ölüç

Bugün, 26 Haziran 2026 Cuma günü, Van'da hava durumu genellikle sıcak ve bulutlu. Gündüz saatlerinde sıcaklık 24 derece civarında. Hafif yağışlar bekleniyor. Akşam saatlerinde sıcaklık 20 dereceye düşecek. Hava az bulutlu olacak. Gece saatlerinde sıcaklık 15 derece civarına gerileyecek. Hava az bulutlu kalmaya devam edecek. Rüzgar kuzeydoğu yönünden saatte 12 kilometre hızla esecek. Zaman zaman 58 kilometreye kadar ulaşabilecek. Nem oranı sabah saatlerinde %53. Gündüz %43, akşam %57, gece %73 civarında olacak.

27 Haziran Cumartesi günü, hava durumu yine sıcak ve bulutlu olacak. Gündüz saatlerinde sıcaklık 22 derece civarında olacak. Hafif yağışlar bekleniyor. Akşam saatlerinde sıcaklık 18 derece civarına düşecek. Hava hafif yağışlı kalacak. Gece saatlerinde sıcaklık 15 dereceye gerileyecek. Hava parçalı bulutlu olacak. Rüzgar doğu yönünden saatte 17 kilometre hızla esecek. Zaman zaman 69 kilometreye kadar ulaşabilecek. Nem oranı sabah saatlerinde %52. Gündüz ve akşam %52 ve %67, gece %79 civarında olacak.

28 Haziran Pazar günü, hava durumu genellikle sıcak ve güneşli olacak. Gündüz saatlerinde sıcaklık 22 derece civarında. Hava güneşli kalacak. Akşam saatlerinde sıcaklık 21 dereceye düşecek. Gece saatlerinde sıcaklık 15 dereceye gerileyecek. Hava güneşli olmaya devam edecek. Rüzgar kuzey yönünden saatte 13 kilometre hızla esecek. Zaman zaman 23 kilometreye kadar ulaşabilecek. Nem oranı sabah saatlerinde %44. Gündüz %41, akşam %44, gece %41 civarında olacak.

Van'da önümüzdeki günlerde sıcaklıklar 22-24 derece civarında seyredecek. Hafif yağışlar bekleniyor. Dışarı çıkarken hafif bir yağmurluk veya şemsiye bulundurmak faydalı olacaktır. Rüzgar zaman zaman hızlanabilir. Açık alanlarda dikkatli olunması önemlidir. Nem oranı yüksek. Terleme yoluyla su kaybını önlemek için bol su içmeye dikkat edin. Gündüz saatlerinde güneş ışınlarından korunmak için şapka veya güneş gözlüğü kullanılması önerilir.

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Anahtar Kelimeler:
hava durumu Van
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