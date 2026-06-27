Van Hava Durumu! 27 Haziran Cumartesi Van hava durumu nasıl?

Van'da 27 Haziran 2026 Cumartesi günü hava durumu, sıcak ve bulutlu olacak. Gündüz sıcaklık 22 derece civarında. Hafif yağışlar bekleniyor. Akşam sıcaklık 18 dereceye düşecek. Yağışlar devam edecek. Gece sıcaklık ise 15 derece civarında olacak. Hava parçalı bulutlu görünümde. Rüzgar doğudan batıya doğru esecek. Rüzgar hızı 9 ile 19 kilometre/saat arasında değişecek. Nem oranı %52 ile %79 arasında olacak.

Önümüzdeki günlerde hava durumu nasıl olacak? 28 Haziran Pazar günü 23 derece civarında. 29 Haziran Pazartesi günü sıcaklık 24 derece olacak. 30 Haziran Salı günü 26 dereceyi bulacak. Bu günlerde hava genellikle güneşli olacak. Yağış beklenmiyor.

Bugünkü hava durumu, hafif yağışlarla değişken rüzgarları barındırıyor. Özellikle sabah ve akşam saatlerinde dışarıda vakit geçirecekler, hazırlıklı olmalı. Yanınıza bir şemsiye almak, ani yağışlardan korunmanıza yardımcı olur. Rüzgarın değişken yönlerde esmesi, uygun kıyafetler giymenizin önemini artırıyor. Nem oranı yüksek olduğundan, hafif ve nefes alabilen giysiler seçilmesi önerilir.

Önümüzdeki günlerde hava durumu stabil olacak. Yağış beklenmediği için açık hava etkinlikleri için uygun dönem. Ancak sıcaklık artışı ile birlikte güneş ışınlarının etkisi de artacak. Güneşe karşı korunmak için şapka ve güneş kremi kullanılması faydalı. Günün en sıcak saatlerinde dışarıda olunacaksa, bol su içmek önemli. Vücudun su dengesini korumak sağlığınız için gereklidir.

Van'da 27 Haziran 2026 Cumartesi günü hava durumu, hafif yağışlar ve değişken rüzgarlarla sıcak geçecek. Önümüzdeki günlerde hava daha stabil ve güneşli olacak. Dışarıda vakit geçirecekler, uygun hazırlıklar yaparak hava koşullarından faydalanabilir.