Van Hava Durumu! 27 Mayıs Çarşamba Van hava durumu nasıl?

Bugün, 27 Mayıs 2026 Çarşamba günü, Van'da hava durumu açık olacak. Gündüz hava sıcaklığı 18 - 19 derece civarında. Gece ise sıcaklık 10 - 11 derece arasında seyredecek. Rüzgar hafif esiyor. Nem oranı düşük. Gün boyunca rahat bir hava koşulu sunacak. Van'da açık ve ılıman bir gün geçireceğiniz söylenebilir.

Önümüzdeki günlerde, 28 Mayıs Perşembe günü, hava sıcaklığı 19 - 20 derece olması bekleniyor. Ayrıca, hafif yağmurlu koşullar görülecek. Cuma günü hava sıcaklığı 18 - 19 derece arasında olacak. Hafif yağmurlar devam edecek. Cumartesi günü sıcaklık 19 - 20 derece civarında olacak. Hava koşulları açık olacak. Van'da hafif yağmurlu ve açık günlerin karışımı bir hava durumu görünüyor.

Bu dönemde, özellikle 28 ve 29 Mayıs tarihlerinde hafif yağmurlar etkili olacak. Dışarı çıkarken yanınıza bir şemsiye almanız faydalı olacaktır. Gündüz sıcaklıkları 19 - 20 derece, geceleri ise 10 - 11 derece civarında olacak. Kat kat giyinmekte fayda var. Gerekirse bir ceket bulundurmak, ani hava değişimlerine karşı hazırlıklı olmanızı sağlar. Rüzgar hafif esiyor. Açık hava etkinlikleri için uygun bir dönemdesiniz. Ancak yağmurlu günlerde planlarınızı kapalı alanlara kaydırmanızda fayda var.

Sonuç olarak, Van'da 27 Mayıs 2026 Çarşamba günü hava durumu açık ve ılıman olacak. Önümüzdeki günlerde hafif yağmurlu ve açık günlerin karışımı bir hava durumu bekleniyor. Hava koşullarına uygun hazırlık yaparak, dışarıdaki etkinliklerinizi keyifli hale getirebilirsiniz.