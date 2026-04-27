Van Hava Durumu! 27 Nisan Pazartesi Van hava durumu nasıl?

Van'da 27 Nisan 2026 Pazartesi günü hava durumu sabah saatlerinde hafif yağışlı olarak bekleniyor. Gündüz ve akşam saatlerinde parçalı bulutlu bir hava hâkim olacak. Sıcaklıklar sabah 10 derece civarında. Gündüz 14 derece, akşam ise 11 derece olması bekleniyor. Rüzgar batıdan saatte 13 kilometre hızla esecek. Nem oranı sabah %79, gündüz %58, akşam %69, gece %85 seviyelerinde olacak.

28 Nisan Salı günü sabah saatlerinde az bulutlu bir hava bekleniyor. Gündüz ve akşam hafif yağışlar görülecek. Gece ise az bulutlu bir hava tahmin ediliyor. Sıcaklıklar sabah 10 derece, gündüz 15 derece civarında. Akşam 12 derece, gece ise 7 derece olması bekleniyor. Rüzgar batıdan esecek. Nem oranı sabah %69, gündüz %47, akşam %64 ve gece %79 seviyelerinde olacak.

30 Nisan Perşembe günü sabah saatlerinde hafif yağışlı bir hava öngörülüyor. Gündüz ve akşam saatlerinde az bulutlu bir hava bekleniyor. Gece ise açık bir hava tahmin ediliyor. Sıcaklıklar sabah 10 derece, gündüz 15 derece olacak. Akşam 13 derece, gece ise 8 derece civarında olacak. Rüzgar batıdan esmesi bekleniyor. Nem oranı sabah %73, gündüz %53, akşam %60 ve gece %76 seviyelerinde olacak.

Bu dönemde sabah ve akşam saatlerinde hava sıcaklıklarının düşeceğini unutmamalıyız. Kat kat giyinmek ve yanınızda yağmurluk bulundurmak faydalı olacaktır. Yağışlı günlerde dışarı çıkarken su geçirmez ayakkabılar giymek önemlidir. Şemsiye taşımak ıslanmaktan korunmanıza yardımcı olacaktır. Rüzgarlı günlerde açık alanlarda dikkatli olmak ve rüzgarı azaltacak giysiler tercih etmek önerilir.

Van'da önümüzdeki günlerde hava durumu, hafif yağışlar ve değişken hava koşulları ile geçecek. Hava durumunu düzenli olarak takip etmek önemlidir. Gerekli önlemleri almak sağlığınız ve konforunuz açısından faydalı olacaktır.