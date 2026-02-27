HABER

Van Hava Durumu! 27 Şubat Cuma Van hava durumu nasıl?

27 Şubat 2026 tarihinde Van'da soğuk ve güneşli hava koşulları hakim olacak. Gündüz sıcaklığı 7 derece, akşam ve gece ise 1 dereceye düşecek. Rüzgar sabah 10 km/saatten öğle saatlerinde 16 km/saat hızına çıkacak. Nem oranı ise sabah %60, öğle %35'tir. Önümüzdeki günlerde de benzer hava durumu bekleniyor. Soğuk havada kalın giyinmek ve sıcak içecekler tüketmek sağlık için önem taşıyor.

Zeynel Eren Ölüç

Bugün, 27 Şubat 2026 Cuma günü, Van'da hava koşulları soğuk ve güneşli olacak. Gündüz saatlerinde sıcaklık 7 derece civarında. Akşam ve gece saatlerinde sıcaklık 1 dereceye düşecek. Rüzgar hızı sabah saatlerinde 10 km/saat. Öğle saatlerinde rüzgar hızı 16 km/saat olacak. Akşam saatlerinde rüzgar 12 km/saat olacak. Gece saatlerinde rüzgarın hızı 15 km/saat olarak tahmin ediliyor. Nem oranı sabah saatlerinde %60. Öğle saatlerinde nem oranı %35 olacak. Akşam saatlerinde %62 ve gece saatlerinde %69 seviyelerine yükselecek. Bu koşullar altında, Van'da hava durumu soğuk ve güneşli olacak.

Önümüzdeki günlerde, 28 Şubat Cumartesi ve 1 Mart Pazar günleri, Van'da hava koşulları benzer olacak. Soğuk ve güneşli hava bekleniyor. Gündüz saatlerinde sıcaklıkların yine 7 derece civarında olacağı tahmin ediliyor. Akşam ve gece saatlerinde sıcaklık 1 derece civarında olacak. Rüzgar hızlarının sabah saatlerinde 12 km/saat olması öngörülüyor. Öğle saatlerinde rüzgar 14 km/saat olacak. Akşam ve gece saatlerinde rüzgar hızı 10 km/saat civarında kalacak. Nem oranı sabah saatlerinde %70. Öğle saatlerinde nem %60’a düşecek. Akşam ve gece saatlerinde nem oranı %74 seviyelerinde olacak. Bu nedenle, hava koşullarının soğuk ve güneşli olacağı tahmin edilmektedir.

Bu soğuk hava koşullarında, sabah ve akşam saatlerinde sıcaklıklar düşük olacak. Kalın ve kat kat giyinmek vücut ısısını korumaya yardımcı olur. Rüzgarın etkisini azaltmak için rüzgar geçirmeyen giysiler tercih edilebilir. Dışarı çıkarken, elleri ve yüzü korumak için uygun aksesuarlar kullanmak faydalıdır. Sıcak içecekler tüketmek de vücut ısısını dengelemeye yardımcı olabilir. Bu önlemler, soğuk hava koşullarında sağlığınızı korumanıza destek sağlar.

