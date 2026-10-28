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Van Hava Durumu! 28 Ekim Çarşamba Van hava durumu nasıl?

28 Ekim 2026 tarihinde Van'da hava durumu ılımandır. Gün içinde sıcaklık 19 ile 22 derece arasında değişim gösterecek. Hafif rüzgar eşliğinde dışarıda vakit geçirmek mümkündür. Ancak gökyüzünün kapalı olması ve yer yer hafif yağışların beklenmesi dışarı çıkacakları etkileyebilir. Önümüzdeki günlerde sıcaklıklar 22-25 dereceye yükselebilir. Hava durumu takibi yaparak, gerekli önlemleri almak ve sağlığı korumak önemlidir.

Van Hava Durumu! 28 Ekim Çarşamba Van hava durumu nasıl?
Seray Yalçın

Bugün, 28 Ekim 2026 tarihinde Van'da hava durumu ılımandır. Bu sabah saatlerinde hava sıcaklığı 20 derece civarındadır. Gün içinde sıcaklığın 19 ile 22 derece arasında değişmesi bekleniyor. Van'da hafif bir rüzgar eşlik eden bu güzel gün, dışarıda vakit geçirmek için uygundur.

Bugünkü hava durumuna bakıldığında, gökyüzü genellikle kapalıdır. Yer yer hafif yağışlar beklenmektedir. Özellikle öğleden sonra bulutların yoğunlaşması durumu söz konusudur. Kararsız hava koşulları sürpriz yapabilir. Dışarıda vakit geçireceklerin yanlarında şemsiye bulundurmaları önerilir. Havanın akşam saatlerine doğru serinlemesi bekleniyor. Bu nedenle hafif bir ceket ya da mont almak faydalı olacaktır.

Önümüzdeki günlerde hava durumu iyi bir seyir izliyor. 29 Ekim ve takip eden günlerde sıcaklıkların 22-25 derecelere kadar çıkması bekleniyor. Ancak bu süreçte kısa süreli yağışların yaşanma olasılığı vardır. Akşam saatlerinde hava tekrar soğuyabilir. Van'da yaşayanlar, hava durumunu dikkate alarak plan yapmalıdır.

Giyimine dikkat edeceklerin hava durumu takibine önem vermesi önemlidir. Kalın giysileri tercih etmek sağlıklı olacaktır. Ayrıca sağlıklı bir beslenme düzeniyle bağışıklık sistemini güçlü tutmak gerekir. Bu tür değişken hava koşullarında vücut sağlığı korunur. Hava durumu güncellemelerinin takip edilmesi de faydalı olacaktır.

Bugünkü hava durumu Van'da keyifli bir gün için uygun şartlar sunmaktadır. Önümüzdeki günlerde de dışarıda zaman geçirmek için uygun hava koşulları öngörülmektedir. Ancak ani hava değişikliklerine karşı hazırlıklı olmak önemlidir. Doğanın tadını çıkarırken sağlıklı kalmak için önlemleri almak gereklidir.

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hava durumu Van
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