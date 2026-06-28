Van Hava Durumu! 28 Haziran Pazar Van hava durumu nasıl?

28 Haziran 2026 Pazar günü, Van'da hava genellikle güneşli olacak. Gündüz saatlerinde sıcaklık 22 - 23 derece civarında seyredecek. Gece ise hava 11 - 12 derece arasında olacak. Rüzgar hafif esmesi bekleniyor. Nem oranı %50 - %60 seviyelerinde tahmin ediliyor. Bu koşullar, açık hava etkinlikleri için uygun bir gün sunuyor.

Önümüzdeki günlerde hava durumu benzer şekilde devam edecek. Pazartesi günü sıcaklık 24 - 25 derece olacağı öngörülüyor. Salı günü ise sıcaklık 25 - 26 derece civarında olabilir. Bu sıcaklıklar, yaz mevsiminin tipik değerleriyle uyumlu. Ayrıca, açık hava aktiviteleri için elverişli koşullar sunuyor.

Van'da bu dönemde hava genellikle güneşli ve ılıman olacak. Açık hava etkinlikleri planlayanların dışarıda rahatça vakit geçirebileceğini söyleyebiliriz. Günün erken saatlerinde ve akşamları hava serinleyebilir. Yanınızda hafif bir ceket bulundurmanız faydalı olacaktır. Güneş ışınlarının yoğun olduğu saatlerde güneş koruyucu kullanmak önemlidir. Ayrıca, bol su içmek sağlığınızı korumaya yardımcı olur.

Önümüzdeki günlerde hava durumu, açık hava etkinlikleri için uygun görünüyor. Günlük aktivitelerinizi planlarken bu koşulları dikkate almanız faydalı olacaktır. Keyifli ve sağlıklı bir deneyim yaşamanıza katkı sağlayacaktır.