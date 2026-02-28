Van Hava Durumu! 28 Şubat Cumartesi Van hava durumu nasıl?

Bugün, 28 Şubat 2026 Cumartesi. Van'da hava durumu serin ve güneşli olacak. Gündüz sıcaklıklar 7 derece civarında. Akşam saatlerinde sıcaklık 1 dereceye düşecek. Rüzgar batıdan saatte yaklaşık 14 kilometre hızla esecek. Nem oranı gündüz %60, akşam ise %74 seviyesinde kalacak. Van'daki hava durumu böyle devam edecek.

Önümüzdeki günlerde hava durumu genel olarak serin geçecek. Pazar günü gündüz sıcaklık 7 derece olacak. Gece ise sıcaklık 1 derece civarında seyredecek. Rüzgar batı yönünden esecek. Hızı yaklaşık 14 kilometre olacak. Nem oranı gündüz %60, akşam %74 seviyesinde kalacak. Pazartesi günü sıcaklıklar aynı seyirde olacak. Salı günü de hava durumu değişmeyecek.

Bu serin hava koşullarında dışarı çıkarken dikkat etmek önemlidir. Kat kat giyinmek vücut ısısını korur. Rüzgârlı günlerde ek önlemler almak faydalıdır. Sokaklarda kaygan zeminlere karşı dikkatli olunmalıdır. Araç kullanırken lastiklerin durumu kontrol edilmelidir. Bu önlemler, serin havanın olumsuz etkilerini azaltmaya yardımcı olur.