Van Hava Durumu! 30 Haziran Salı Van hava durumu nasıl?

Bugün, 30 Haziran 2026 Salı günü, Van'da hava durumu oldukça sıcak ve güneşli. Gündüz sıcaklıkları 25-27 derece civarında olacak. Gece ise 15-17 derece arasında bir düşüş bekleniyor. Nem oranı %38 civarında. Rüzgar hızı 16 km/saat olacak. Rüzgar kuzeybatı yönünden esecek.

Bu sıcak ve güneşli hava, açık hava etkinlikleri için idealdir. Ancak, aşırı sıcakların sağlık üzerinde olumsuz etkileri olabilir. Özellikle öğle saatlerinde dışarıda olanların bol su içmeleri önemlidir. Güneş ışınlarından korunmak için güneş kremi kullanmak gerekiyor. Şapka takmak ve hafif, açık renkli giysiler tercih etmek faydalı olacaktır.

Önümüzdeki günlerde hava durumu benzer şekilde devam edecek. 1 Temmuz Çarşamba günü sıcaklık 27 dereceye çıkacak. Gece sıcaklığı ise 15 derece civarında olacak. 2 Temmuz Perşembe günü sıcaklıklar yine 27 derece civarında seyredecek. Bu nedenle, benzer sıcaklık ve hava koşulları bekleniyor.

Bu sıcak günlerde, yaşlılar ve çocuklar daha dikkatli olmalıdır. Aşırı sıcaklıkların su kaynakları üzerinde baskı oluşturabileceğini unutmamalıyız. Su tasarrufu yapmaya özen göstermek önemlidir. Dışarıda vakit geçireceklerin, güneş ışınlarının yoğun olduğu 10:00-16:00 saatlerinde gölgede bulunmaları önerilir. Gerekirse serin mekanlara sığınmaları da faydalıdır.

Van'da 30 Haziran 2026 Salı günü sıcak ve güneşli bir hava bekleniyor. Önümüzdeki günlerde benzer hava koşulları devam edecek. Sıcak havanın olumsuz etkilerinden korunmak için önlemler almak büyük önem taşımaktadır. Ayrıca, su kaynaklarını verimli kullanmak da gereklidir.