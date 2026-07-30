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Van Hava Durumu! 30 Temmuz Perşembe Van hava durumu nasıl?

Van'da 30 Temmuz 2026 tarihinde hava durumu güneşli ve sıcak olacak. Gündüz hava sıcaklığı 30 ile 31 derece arasında değişirken, gece 18 ile 19 dereceye düşecek. Önümüzdeki günlerde de benzer sıcaklıklar devam edecek. Özellikle öğle saatlerinde dışarıda zaman geçirenlerin bol su içmeleri, güneşten korunmaları ve hafif kıyafetler giymeleri öneriliyor. 2 Ağustos Pazar günü hava biraz serinleyecek.

Van Hava Durumu! 30 Temmuz Perşembe Van hava durumu nasıl?
Enis Ekrem Ölüç

Bugün, 30 Temmuz 2026 Perşembe, Van'da hava durumu güneşli ve sıcak olacak. Gündüz saatlerinde hava sıcaklığı 30 ile 31 derece arasında değişecek. Gece ise bu sıcaklık 18 ile 19 dereceye düşecek. Bu değerler, Van'ın Temmuz ayındaki tipik sıcaklıklarıdır.

Önümüzdeki günlerde hava durumu benzer şekilde devam edecek. 31 Temmuz Cuma ve 1 Ağustos Cumartesi günleri hava genellikle güneşli ve sıcak olacak. Bu günlerde gündüz sıcaklıkları 30 ile 31 derece arasında seyredecek. Gece sıcaklıkları ise 18 ile 19 derece civarında olacak. 2 Ağustos Pazar günü hava biraz daha serinleyecek. Gündüz sıcaklıkları 29 ile 30 derece, gece ise 17 ile 18 derece arasında olacak.

Sıcak hava koşullarında dikkat edilmesi gereken bazı noktalar var. Özellikle öğle saatlerinde dışarıda vakit geçireceklerin bol su içmeleri önemlidir. Güneşten korunmak da çok önemlidir. Sıcaklıkların yüksek olduğu saatlerde ağır fiziksel aktivitelerden kaçınmak gerekmektedir. Ayrıca hafif ve açık renkli giysiler tercih etmek de faydalıdır. Gündüzleri güneşli ve geceleri serin hava koşulları, Van'da açık hava etkinlikleri için uygun bir ortam sunuyor.

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Anahtar Kelimeler:
hava durumu Van
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