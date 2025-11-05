Van Kalesi, "Kunduz Süper Ay" ile görsel şölen oluşturdu

5 Kasım Çarşamba akşamı gökyüzü, Vanlılar için nadir rastlanan bir manzaraya sahne oldu. Yılın en büyük ve en parlak dolunayı olan "Kunduz Süper Ay" gökyüzünü aydınlattı. Bu astronomik olay, Van Kalesi silueti ile birlikte unutulmaz görüntüler oluşturdu.

Bu dolunay sadece 2025’in en büyüğü olmakla kalmadı, aynı zamanda 2019’dan bu yana Dünya’ya en yakın gerçekleşen dolunay olarak kayıtlara geçti. Gökyüzü meraklıları ve fotoğraf sanatçıları, bu özel gök olayını fotoğraf kareleri ile ölümsüzleştirdi.



Vanlı fotoğraf sanatçısı Murat Cacim, bu tarihi anı ölümsüzleştirmek için deklanşöre bastı. Dolunay, Van Kalesi’nde yer alan Süleyman Han Camii ile birlikte muhteşem bir manzara oluşturdu. Süleyman Han Camii’nin ince silueti ile parlak Kunduz Süper Ay’ın birleşimi, izleyenlere hem huzur hem de hayranlık dolu anlar yaşattı.



Kasım ayında görülen bu dolunaya "Kunduz Süper Ay" adının verilmesi, Kuzey Amerika yerlilerinin geleneklerine dayanıyor. Bu dönem, kış gelmeden önce kunduzların kürklerini hazırlama zamanına denk geldiği için bu isimle anılıyor.

