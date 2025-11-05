HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam

Van Kalesi, "Kunduz Süper Ay" ile görsel şölen oluşturdu

Van Kalesi’nde yer alan Süleyman Han Camii’nin "Kunduz Süper Ay" ile bütünleşmesi görsel şölen oluşturdu.

Van Kalesi, "Kunduz Süper Ay" ile görsel şölen oluşturdu

5 Kasım Çarşamba akşamı gökyüzü, Vanlılar için nadir rastlanan bir manzaraya sahne oldu. Yılın en büyük ve en parlak dolunayı olan "Kunduz Süper Ay" gökyüzünü aydınlattı. Bu astronomik olay, Van Kalesi silueti ile birlikte unutulmaz görüntüler oluşturdu.

Van Kalesi, "Kunduz Süper Ay" ile görsel şölen oluşturdu 1

Bu dolunay sadece 2025’in en büyüğü olmakla kalmadı, aynı zamanda 2019’dan bu yana Dünya’ya en yakın gerçekleşen dolunay olarak kayıtlara geçti. Gökyüzü meraklıları ve fotoğraf sanatçıları, bu özel gök olayını fotoğraf kareleri ile ölümsüzleştirdi.
Van Kalesi, "Kunduz Süper Ay" ile görsel şölen oluşturdu 2
Vanlı fotoğraf sanatçısı Murat Cacim, bu tarihi anı ölümsüzleştirmek için deklanşöre bastı. Dolunay, Van Kalesi’nde yer alan Süleyman Han Camii ile birlikte muhteşem bir manzara oluşturdu. Süleyman Han Camii’nin ince silueti ile parlak Kunduz Süper Ay’ın birleşimi, izleyenlere hem huzur hem de hayranlık dolu anlar yaşattı.
Van Kalesi, "Kunduz Süper Ay" ile görsel şölen oluşturdu 3

Kasım ayında görülen bu dolunaya "Kunduz Süper Ay" adının verilmesi, Kuzey Amerika yerlilerinin geleneklerine dayanıyor. Bu dönem, kış gelmeden önce kunduzların kürklerini hazırlama zamanına denk geldiği için bu isimle anılıyor.

Van Kalesi, "Kunduz Süper Ay" ile görsel şölen oluşturdu 4Kaynak: İHA   |   Bu içerik Metin Yamaner tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Kapadokya’da "Kunduz Süper Ay" göz kamaştırdıKapadokya’da "Kunduz Süper Ay" göz kamaştırdı
Ordu'da taş ocağı şantiyesinde göçük! Acı haber geldiOrdu'da taş ocağı şantiyesinde göçük! Acı haber geldi

Anahtar Kelimeler:
Van
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
ABD'de bir ilk! New York'ta seçimi Mamdani kazandı

ABD'de bir ilk! New York'ta seçimi Mamdani kazandı

Yer: Diyarbakır! Kasap dükkanında vahşet... Tartışma meydan savaşına döndü: 2 ölü, 2 yaralı

Yer: Diyarbakır! Kasap dükkanında vahşet... Tartışma meydan savaşına döndü: 2 ölü, 2 yaralı

Arda Güler, Liverpool'a fazla geldi! İngiltere'de protesto ettiler, yuhaladılar, ıslıkladılar...

Arda Güler, Liverpool'a fazla geldi! İngiltere'de protesto ettiler, yuhaladılar, ıslıkladılar...

Şevket Altuğ, Ahmet Gülhan'ın cenazesinde ortaya çıktı! Son hali dikkat çekti

Şevket Altuğ, Ahmet Gülhan'ın cenazesinde ortaya çıktı! Son hali dikkat çekti

İki holdinge kayyum atandı!

İki holdinge kayyum atandı!

'e-Devlet'ten bedava, başvurun para cebinizde kalsın' Uzmanından uyarı 'Artacak! Şimdi yapan kazançlı'

'e-Devlet'ten bedava, başvurun para cebinizde kalsın' Uzmanından uyarı 'Artacak! Şimdi yapan kazançlı'

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.