Van merkezli 5 ilde 36 adrese operasyon: Çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirildi

Van merkezli 5 ilde 36 adrese düzenlenen operasyonda çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirildi. Olayla ilgili gözaltına alınan 5 şüphelinin emniyetteki işlemlerinin akabinde adli makamlara sevk edileceği kaydedildi.

Van Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince Van merkezli olarak Şırnak, Hakkâri, Diyarbakır ve Ağrı'da 6136 SKM suçunu işlediği tespit edilen şahıslara yönelik 33 ikamet ve 3 iş yerine eş zamanlı operasyon yapıldığı belirtildi.

5 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Operasyonda adreslerde yapılan aramalarda 64 adet tabanca, 88 adet tabanca şarjörü, 15 bin 107 adet farklı çaplarda tabanca fişeği, 7 adet yivsiz av tüfeği, 106 adet uzun namlulu silaha ait fişek, 119 adet kuru sıkı tabanca fişeği, 110 adet av tüfeği fişeği, 3 adet av tüfeği şarjörü, 56 adet silah parçası ele geçirildiği kaydedildi. Olayla ilgili gözaltına alınan 5 şüphelinin emniyetteki işlemlerinin akabinde adli makamlara sevk edileceği kaydedildi.

04 Kasım 2025
Bugün neler oldu? İşte günün öne çıkan haberleri...

Kaynak: İHA
