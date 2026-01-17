HABER

Van Müzesi bakım ve onarım çalışmaları nedeniyle geçici olarak kapatıldı

Van’ın önemli kültürel değerlerinden biri olan Van Müzesi, ziyaretçilere daha güvenli ve konforlu bir müze deneyimi sunmak amacıyla bakım ve onarım çalışmaları kapsamında geçici olarak ziyarete kapatıldı.

Van Müzesi bakım ve onarım çalışmaları nedeniyle geçici olarak kapatıldı

Van Kültür ve Turizm İl Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, müzenin mevcut yapısı ve hizmet kapasitesi korunarak daha işlevsel hale getirilmesi hedeflenen çalışmalar, hem fiziki altyapıyı hem de sergileme alanlarını kapsayacak şekilde yürütülecek. Bu kapsamda, müzenin günlük kullanım alanlarında iyileştirmeler yapılması ve sergileme şartlarının daha uygun hale getirilmesi amaçlanıyor.

VAN MÜZESİNDE BAKIM VE ONARIM ÇALIŞMASI

Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü’nün onayları doğrultusunda Van Müzesi, 13 Ocak 2026 tarihinden itibaren bakım, onarım ve tadilat çalışmaları süresince geçici olarak ziyarete kapatıldı. Yapılacak düzenlemelerle birlikte, müzenin sahip olduğu zengin koleksiyonun daha nitelikli bir sunumla ziyaretçilerle buluşturulması planlanırken, sergileme alanlarının daha verimli kullanılması ve eserlerin daha düzenli bir şekilde sunulması hedefleniyor.

Bakım ve onarım sürecinin tamamlanmasının ardından Van Müzesi’nin, yenilenen teşhir düzeniyle yeniden ziyaretçilerini ağırlaması ve müzecilik anlayışına uygun biçimde Van’ın kültürel mirasını tanıtmaya devam etmesi bekleniyor.

Kaynak: İHA   |   Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır

