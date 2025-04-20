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Van- Otomobil diğere çarptı; baba ve 2 kızı hayatını kaybetti

Van'ın Muradiye ilçesinde elektrik direğine çarpan otomobilde hayatını kaybeden Vahyettin Fidan ile kızları Gülseren (34) ile Sema Fidan (24) yan yana toprağa verildi.Kaza, dün saat 18.00 sıralarında Van-Erciş kara yolunun 65'inci kilometresindeki Karahan bölgesinde meydana geldi.

Van- Otomobil diğere çarptı; baba ve 2 kızı hayatını kaybetti
Çiğdem Sevinç

Van'ın Muradiye ilçesinde elektrik direğine çarpan otomobilde hayatını kaybeden Vahyettin Fidan ile kızları Gülseren (34) ile Sema Fidan (24) yan yana toprağa verildi.

Kaza, dün saat 18.00 sıralarında Van-Erciş kara yolunun 65'inci kilometresindeki Karahan bölgesinde meydana geldi. Van'dan Erciş ilçesine dönen Vahyettin Fidan yönetimindeki 65 AAZ 700 plakalı otomobil, sürücüsünün kontrolünü yitirmesi sonucu elektrik direğine çarptı. Kazada, sürücü Fidan ile yanındaki kızları Gülseren (34) ile Sema Fidan (24) hayatını kaybetti, 2 kişi de yaralandı. Yaralılar, sağlık ekibinin ilk müdahalesinin ardından Erciş Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedaviye alındı.

YAN YAN TOPRAĞA VERİLDİLER

Vahyettin Fidan ile 2 kızının cenazeleri, otopsi işlemlerinin ardından bugün ilçeye bağlı Pay Mahalle'nde yakınlarının gözyaşları arasında toprağa verildi. Cenazeye Erciş Kaymakamı Murat Karaloğlu, İlçe Jandarma Komutanı Yarbay Murat Geniş, Milli Eğitim Müdürü Yüksel Zorlu ve yakınları katıldı.

(DHA)

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Van
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