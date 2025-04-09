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Van ve Hakkari'de, kuvvetli rüzgar sonucu binaların çatıları uçtu

Van ve Hakkari'de şiddetli rüzgar, bazı ev ve iş yerlerinin çatılarına zarar verdi.

Van ve Hakkari'de, kuvvetli rüzgar sonucu binaların çatıları uçtu

Van'da öğlen saatlerinde başlayan kuvvetli rüzgar hayatı olumsuz etkiledi. Bostaniçi Mahallesi'nde şiddetli rüzgar nedeniyle bir evin çatısı uçtu.

Hakkari'de de sağanak ve şiddetli rüzgar etkili oldu.

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İl merkezindeki Gazi ve Yeni Mahalle ile çarşı merkezinde şiddetli rüzgar nedeniyle bazı ev ve iş yerlerinin çatıları uçtu.

Etrafa saçılan sac tabakalarının isabet ettiği bazı araçlar, aydınlatma ve elektrik direkleri ile enerji nakil hatları zarar gördü.

Avukat Muhsin Zeydanoğlu Caddesi'nde bir bölümü inşaat halinde olan binadan briketler düştü.

Şemdinli ilçesinde Tekeli köyüne bağlı Balıklı mezrasında da şiddetli rüzgar, bazı evlerin çatılarının bir bölümünü uçurdu.

Yetkililer, vatandaşları çatı uçması, kaya düşmesi, heyelan ve tehlike oluşturabilecek enerji nakil hatlarına karşı dikkatli olmaları konusunda uyardı. (AA)

Bu içerik Metin Yamaner tarafından yayına alınmıştır

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