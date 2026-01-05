HABER

Van’da 6 organizatör hakkında adli işlem yapıldı

Van’da polis ekiplerince yürütülen çalışmalar sonucunda 6 organizatör hakkında adli işlem yapıldı.Van Emniyet Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada, il genelinde ’göçmen kaçakçılığı ve insan ticareti’ yapan şahısların deşifresine ve düzensiz göçmenlerin yakalanmasına yönelik yürütülen çalışmaların devam ettiği belirtildi.

Van Emniyet Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada, il genelinde ’göçmen kaçakçılığı ve insan ticareti’ yapan şahısların deşifresine ve düzensiz göçmenlerin yakalanmasına yönelik yürütülen çalışmaların devam ettiği belirtildi. Açıklamada, "Göçmen Kaçakçılığı İle Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü görevlilerimiz tarafından yapılan operasyonlarda, 6 organizatör hakkında adli işlem yapılmıştır" denildi.

