Van’da bin 410 adet epidotlu kuvars taşı ele geçirildi

Van Valiliğinden yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, İstihbarat Şube Müdürlüğü ve Başkale İlçe Jandarma Komutanlığı tarafından yürütülen çalışmaların devam ettiği belirtildi. Açıklamada, "Başkale ilçesi Çamlık Mahallesi mevkiinde icra edilen yol arama ve kontrol faaliyeti neticesinde piyasa değeri 2 milyon 115 bin TL olan bin 410 adet epidotlu kuvars taşı ele geçirilmiştir. Şüpheli H.Ç. (31) hakkında 5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanuna göre adli işlem yapılmıştır" denildi.

Öte yandan, aynı bölgede yürütülen başka bir operasyonda ise piyasa değeri 1 milyon 221 bin TL olan 111 parça gümrük kaçağı eşya ele geçirildiği ve şüpheli A.B. (47) hakkında 5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanuna göre adli işlem yapıldığı belirtildi.

Kaynak: İHA