Van’da bin 856 paket kaçak sigara ele geçirildi

Van’ın Başkale ilçesinde jandarma ekipleri tarafından yapılan çalışmalar sonucu bin 856 paket kaçak sigara ele geçirildi.

Van İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kaçakçılara yönelik çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Bu çalışmalar çerçevesinde Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, İstihbarat Şube Müdürlüğü, İstihbarat Şube Müdürlüğü ve Başkale İlçe Jandarma Komutanlığı tarafından Başkale İlçesi Çamlık Mahallesi mevkiinde icra edilen yol arama ve kontrol faaliyeti neticesinde bin 856 paket gümrüksüz kaçak sigara ele geçirilerek muhafaza altına alındı. Şüpheli M.T. (45) ve A.Ç. (36) hakkında 5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanuna göre adli işlem yapıldı. (İHA)Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır

Van
