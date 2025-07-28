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Van’da gümrük kaçakçılığı operasyonu

Van’da polis ekiplerince yürütülen çalışmalar sonucunda gümrük kaçağı malzemeler ele geçirildi.

Van’da gümrük kaçakçılığı operasyonu

Van Emniyet Müdürlüğün yapılan açıklamada, il genelinde Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince yürütülen çalışmaların devam ettiği belirtildi. Açıklamada, ’5607 SKM suçu kapsamında yapılan çalışmalarda; 588 şişe alkollü içki (298 litre), 48 adet cep telefonu, 6.645 paket sigara, 43 adet elektronik sigara, 249 kilogram açık tütün, 992 adet puro, 121.400 adet makaron ele geçirilmiştir. 6136 SKM suçu kapsamında yapılan çalışmalarda ise 3 adet uzun namlulu silah (Ak-47), 171 adet uzun namlulu silah fişeği, 107 adet boş fişek (kovan), 1 adet kurusıkı tabanca, 8 adet silah parçası ele geçirilmiştir. Ele geçirilen suç unsurları ve 4 olay kapsamında 5 şahıs hakkında gerekli yasal işlemler yapılmıştır" denildi.

(İHA)

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Anahtar Kelimeler:
Van
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