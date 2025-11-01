HABER

Van’da kaçak sigara ve malzeme ele geçirildi

Van’ın Başkale ve Gürpınar ilçelerinde jandarma ekiplerince yürütülen çalışmalar sonucunda kaçak sigara ve malzeme ele geçirildi.

Van Valiliğinden yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, İstihbarat Şube Müdürlüğü ile Gürpınar ve Başkale İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerinin yürüttüğü çalışmaların devam ettiği belirtildi.

Açıklamada, "Gürpınar ilçesi Güzelsu Mahallesi mevkisinde icra edilen yol arama ve kontrol faaliyeti neticesinde 600 paket gümrüksüz kaçak sigara ele geçirilerek muhafaza altına alınmıştır. Şüpheli yabancı uyruklu Z.R.M. (49) hakkında 5607 Sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanununa göre adli işlem yapılmıştır. Başkale ilçesi Çamlık Mahallesi mevkisinde icra edilen yol arama ve kontrol faaliyeti neticesinde 130 parça gümrüksüz kaçak eşya ve malzeme ele geçirilerek muhafaza altına alınmıştır. Şüpheli M.A. (43) hakkında 5607 Sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanununa göre adli işlem yapılmıştır" denildi.

Van
