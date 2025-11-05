HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel

Van’da ’Kış mevsimi trafik tedbirleri’ toplantısı yapıldı

Van’da kış mevsiminde yaşanabilecek olumsuz hava şartlarına karşı alınacak tedbirlerin ele alındığı ’2025 yılı mış mevsimi trafik tedbirleri toplantısı’ gerçekleştirildi.İçişleri Bakanlığı İller İdaresi Genel Müdürlüğünün 8 Kasım 2024 tarihli yazısı doğrultusunda ’2025 yılı mış mevsimi trafik tedbirleri toplantısı’ Van AFAD İl Müdürlüğü yerleşkesinde bulunan Afet Koordinasyon Merkezinde yapıldı.

Van’da ’Kış mevsimi trafik tedbirleri’ toplantısı yapıldı

Van’da kış mevsiminde yaşanabilecek olumsuz hava şartlarına karşı alınacak tedbirlerin ele alındığı ’2025 yılı mış mevsimi trafik tedbirleri toplantısı’ gerçekleştirildi.

Van’da ’Kış mevsimi trafik tedbirleri’ toplantısı yapıldı 1

İçişleri Bakanlığı İller İdaresi Genel Müdürlüğünün 8 Kasım 2024 tarihli yazısı doğrultusunda ’2025 yılı mış mevsimi trafik tedbirleri toplantısı’ Van AFAD İl Müdürlüğü yerleşkesinde bulunan Afet Koordinasyon Merkezinde yapıldı. Toplantıya, İl Afet ve Acil Durum Müdürü Mehmet Ulutaş başkanlık ederken, ilgili kamu kurum ve kuruluşlarının temsilcileri de katılım sağladı. Kış mevsimi boyunca trafik güvenliğinin sağlanması, ulaşımda aksaklık yaşanmaması ve muhtemel risklerin önüne geçilmesi amacıyla alınacak önlemlerin değerlendirildiği toplantıda, kurumlar arası koordinasyonun önemi vurgulandı.

Van’da ’Kış mevsimi trafik tedbirleri’ toplantısı yapıldı 2

Kaynak: İHA

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Uzun süredir ortada yoktu! Abdullah Gül Kuveyt'te ortaya çıktıUzun süredir ortada yoktu! Abdullah Gül Kuveyt'te ortaya çıktı
Didim’de uyuşturucu operasyonu: 1 tutuklamaDidim’de uyuşturucu operasyonu: 1 tutuklama

Anahtar Kelimeler:
Van
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Yer: Diyarbakır! Kasap dükkanında vahşet... Tartışma meydan savaşına döndü: 2 ölü, 2 yaralı

Yer: Diyarbakır! Kasap dükkanında vahşet... Tartışma meydan savaşına döndü: 2 ölü, 2 yaralı

Hastanede tedavi görüyordu! Zayıflığı dikkatlerden kaçmadı

Hastanede tedavi görüyordu! Zayıflığı dikkatlerden kaçmadı

Arda Güler, Liverpool'a fazla geldi! İngiltere'de protesto ettiler, yuhaladılar, ıslıkladılar...

Arda Güler, Liverpool'a fazla geldi! İngiltere'de protesto ettiler, yuhaladılar, ıslıkladılar...

Şevket Altuğ, Ahmet Gülhan'ın cenazesinde ortaya çıktı! Son hali dikkat çekti

Şevket Altuğ, Ahmet Gülhan'ın cenazesinde ortaya çıktı! Son hali dikkat çekti

Altın için İslam Memiş '2 hafta' deyip seslendi 'Panik yapmıyoruz, başladı'

Altın için İslam Memiş '2 hafta' deyip seslendi 'Panik yapmıyoruz, başladı'

Motosikletlerle ilgili yeni düzenleme! EGM'den açıklama geldi

Motosikletlerle ilgili yeni düzenleme! EGM'den açıklama geldi

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.