Van’da ’Kış mevsimi trafik tedbirleri’ toplantısı yapıldı

Van’da kış mevsiminde yaşanabilecek olumsuz hava şartlarına karşı alınacak tedbirlerin ele alındığı ’2025 yılı mış mevsimi trafik tedbirleri toplantısı’ gerçekleştirildi.

İçişleri Bakanlığı İller İdaresi Genel Müdürlüğünün 8 Kasım 2024 tarihli yazısı doğrultusunda ’2025 yılı mış mevsimi trafik tedbirleri toplantısı’ Van AFAD İl Müdürlüğü yerleşkesinde bulunan Afet Koordinasyon Merkezinde yapıldı. Toplantıya, İl Afet ve Acil Durum Müdürü Mehmet Ulutaş başkanlık ederken, ilgili kamu kurum ve kuruluşlarının temsilcileri de katılım sağladı. Kış mevsimi boyunca trafik güvenliğinin sağlanması, ulaşımda aksaklık yaşanmaması ve muhtemel risklerin önüne geçilmesi amacıyla alınacak önlemlerin değerlendirildiği toplantıda, kurumlar arası koordinasyonun önemi vurgulandı.

