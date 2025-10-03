Van’da okul kantinleri denetlendi

Van Büyükşehir Belediyesi Zabıta Dairesi Başkanlığı ekipleri, öğrencilere sağlıklı ve güvenli gıda temini için okul kantini denetimlerine devam ediyor. Zabıta ekipleri, gıda mühendisleri eşliğinde kantinlerdeki fiyat etiketleriyle birlikte ürünlerin saklama şartları ve hijyen standartlarına uygunluğu, ürünlerin ambalajlarındaki son kullanma tarihleri ile işletme belgeleri kontrol edildi.

Denetimlerde, kurallara uymayan işletmelere gerekli uyarılar yapılırken, son kullanma tarihi geçen ürünler de imha edildi.

Van Büyükşehir Belediyesi yetkilileri, öğrencilerin sağlığı için denetimlerin belli aralıklarla yıl boyunca devam edeceğini söylediler.

(İHA)Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır