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Van’da park halindeki otomobilin motoru yandı

Van’ın Tuşba ilçesinde park halindeki otomobilin motor bölümünde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Van’da park halindeki otomobilin motoru yandı

Edinilen bilgiye göre Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Dursun Odabaş Tıp Merkezi otoparkında park halindeki otomobilin motorundan dumanların çıktığını gören çevredekiler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen Tuşba İtfaiye Grup Amirliği ekipleri sevk edildi. Çevredeki vatandaşların yangın söndürme tüpü ile müdahale ettiği yangın olay yerine gelen itfaiye ekiplerince çevredeki araçlara sıçramadan söndürülürken aracın motor kısmında maddi zarar meydana geldi.

Van’da park halindeki otomobilin motoru yandı 1

Van’da park halindeki otomobilin motoru yandı 2
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Kadir Gündüz tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
yangın Van
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