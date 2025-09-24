Van’da tarıma destek: 3 yılda 11 bin 322 ton tohum dağıtıldı

Tarım ve Orman Bakanlığı, Van Valiliği ve Büyükşehir Belediyesi iş birliğinde "Sertifikalı Tohum Dağıtımı Projesi" çerçevesinde çiftçilere yüzde 75 hibeli arpa, buğday, korunga, yonca ve fiğ tohumu dağıtım desteği devam ediyor. Proje kapsamında 2022 yılında 3 bin 479 çiftçiye 3 bin 236 ton, 2023 yılında 3 bin 815 çiftçiye 3 bin 340 ton ve 2025’te de 4 bin 77 çiftçiye 4 bin 746 ton sertifikalı buğday ve arpa tohumu dağıtıldı. Böylece 3 yılda toplam 11 bin 371 çiftçiye, 11 bin 322 ton tohum ulaştırılmış oldu.

"550 bin dönüm arazide ekim yapılacak"

Van Büyükşehir Belediyesi Makine İkmal Daire Başkanlığında düzenlenen tohum dağıtım töreninde konuşan Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Ozan Balcı, Van’ın tarımda Türkiye’nin önde gelen illerinden biri olduğunu belirterek, çiftçilere verilen desteklerin üretime önemli katkı sağladığını belirtti. Vali Balcı, "Bugün yaklaşık 4 bin 700 ton sertifikalı buğday ve arpa tohumu dağıtılıyor. Bu destekten yaklaşık 4 bin çiftçi yararlanacak ve tohumlar ortalama 240 bin dönüm arazide kullanılacak. Dağıtılan tohumların yüzde 75’i devlet katkısıyla, yüzde 25’i ise çiftçilerin katkısıyla sağlandı. Tarım ve Orman Bakanlığının desteği ile Van Büyükşehir Belediyesinin imkânları kullanılarak temin edilen sertifikalı tohumlar, tırlarla ilçelere gönderilerek çiftçilerle buluşturulacak. Bugüne kadar arpa, buğday, korunga, yonca ve fiğden oluşan toplam 11 bin 300 ton sertifikalı tohum alınmış ve 11 bin 300 çiftçiye ulaştırılmış durumda. Bu kapsamda toplamda 550 bin dönüm arazide ekim yapılmış olacak" dedi.

"Şu ana kadar 240 bin koyun dağıtıldı"

Tohum desteğinin yanı sıra tarıma yönelik farklı destekleri de sürdürdüklerini dile getiren Balcı, "Küçükbaş hayvancılıkta 2020 yılında Cumhurbaşkanı tarafından ilan edilen "hamle yılı" çerçevesinde Van’da önemli çalışmalar yapıldı. Çiftçilere sıfır faizli, bir yıl ödemesiz ve beş yıl vadeli olarak şu ana kadar 240 bin koyun dağıtıldı. Bu imkândan 2 bin 400 çiftçi yararlandı. Hedef ise 1 milyon koyuna ulaşarak 10 bin çiftçinin bu destekten faydalanmasını sağlamak" diye konuştu.

(İHA)Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır