Van’da tır şarampole yuvarlandı: 2 yaralı

Van’ın Gevaş ilçesinde tırın şarampole yuvarlanması sonucu meydana gelen trafik trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, kaza, Van-Bitlis karayolu üzerinde bulunan Yuvaköy Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Mercedes Axor marka tırın şarampole yuvarlanması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1’i ağır 2 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık, jandarma, polis ve Gevaş İtfaiye Grup Amirliği ekipleri sevk edildi. Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalelerinin ardından hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.



Kaynak: İHA | Bu içerik Doğukan Akbayır tarafından yayına alınmıştır