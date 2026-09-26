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Van’da trafik kazası: 3 yaralı

Van’ın Gevaş ilçesinde hafif ticari kamyonet ile kamyonetin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.Edinilen bilgiye göre kaza, Van-Gevaş yolu üzerinde bulunan Atalan Mahallesi civarında meydana geldi.

Van’da trafik kazası: 3 yaralı

Van’ın Gevaş ilçesinde hafif ticari kamyonet ile kamyonetin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre kaza, Van-Gevaş yolu üzerinde bulunan Atalan Mahallesi civarında meydana geldi. Seyir halindeki kapalı kasa hafif ticari kamyonet ile kamyonetin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık, jandarma, Gevaş İtfaiye Grup Amirliği ekipleri sevk edildi. Yaralılar, olay yerindeki ilk müdahalelerinin ardından hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Van’da trafik kazası: 3 yaralı 1

Van’da trafik kazası: 3 yaralı 2
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Doğukan Akbayır tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Van
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