Vatandaşın 508 bin TL’lik ziynet eşyasını dolandıran şüpheli, Eskişehir girişinde yakalandı

Bilecik Asayiş Şube Müdürlüğü görevlilerinin S.K. isimli şahsın bir vatandaşı dolandırarak taksi ile yaklaşık 508 bin TL değerinde 8 adet Cumhuriyet altını, 5 adet yarım altın, 2 adet çeyrek altın, 5 adet 1 gram ağırlığında ziynet eşyasını ve 5 bin TL Eskişehir’e geldiğini Eskişehir İl Emniyet Müdürlüğü’ne bildirdi. Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri çevre yolundaki Bursa uygulama noktasında durdurulan takside yakalanan bahse konu şüpheliyi yakaladı. Taksideki şüphelinin yanında bulunan poşetten 67 bin 900 TL ve 25 euro olduğu tespit edildikten sonra ekipler tarafından muhafaza altına alındı. Ayrıca, şüphelinin ziynet eşyalarını kuyumcuda bozdurarak 4 bin 600 dolar ve 2 bin 800 euro olarak havale yöntemi ile Gürcistan ülkesine gönderdiği polis ekipleri tarafından belirlendi. Şüpheli ve muhafaza altına alınan eşyalar Bilecik Asayiş Şube Müdürlüğü’nden gelen ekiplere teslim edildi.Kaynak: İHA | Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır