HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya

Vatikan "bölücü eylem' diyerek duyurdu! Papa tarafından afaroz edildiler

Vatikan, Devlet Başkanı ve Katolik Kilisesi'nin başı Papa 14. Leo'nun onayı olmadan dün kendi piskoposlarını atadıkları gerekçesiyle Katolik gelenekçi grup "Aziz Papa 10. Pius Rahip Topluluğu"na (SSPX) mensup 6 din adamını resmen aforoz ettiğini duyurdu. Kararnamede, Papa'nın iradesine aykırı biçimde 4 rahibi piskopos olarak takdis edilmesinin "bölücü bir eylem" olduğu belirtildi.

Vatikan "bölücü eylem' diyerek duyurdu! Papa tarafından afaroz edildiler

İsviçre'nin Vallese Kantonu'ndaki Econe'de bulunan gelenekçi "Aziz Papa 10. Pius Rahip Topluluğu"nun, Papa 14. Leo'nun uyarılarına rağmen 4 piskoposun atamasını yapmasına Katolik Kilisesi'nin yönetim merkezi Vatikan'dan resmi yanıt geldi.

Vatikan'ın yazılı açıklamasına göre, İman Doktrini Kurulu Bakanı Kardinal Victor Manuel Fernandez, 4 piskopos ve onların atamalarını gerçekleştirenlere yönelik yaptırımları içeren kararnameyi imzaladı.

Vatikan "bölücü eylem diyerek duyurdu! Papa tarafından afaroz edildiler 1

"BÖLÜCÜ BİR EYLEM"

Söz konusu kararnamede, "Aziz Papa 10. Pius Rahip Topluluğu"nun başrahibine yapılan uyarılara karşın, Piskopos Alfonso de Galarreta'nın, Papa'nın iradesine aykırı biçimde 4 rahibi piskopos olarak takdis ettiği ve "bölücü bir eylemde" bulunduğu belirtildi.

Vatikan "bölücü eylem diyerek duyurdu! Papa tarafından afaroz edildiler 2

Kararnamede, Piskopos Alfonso de Galarreta'nın yanı sıra takdis törenini gerçekleştiren Piskopos Bernard Fellay ve piskopos olarak atanan Pascal Schreiber, Michael Goldade, Michel Poinsinet de Sivry ve Marc Hanappier'e de aforoz cezasının verildiği ifade edildi.

Kararnamede ayrıca, diğer Katolik inananlar ve oluşumlar da "Aziz Papa 10. Pius Rahip Topluluğu"nun Kilise'nin birliğine yönelik "bölücü" eylemlerine katılmamaları, aksi takdirde aforoz cezası alacakları konusunda uyarıldı.

Vatikan "bölücü eylem diyerek duyurdu! Papa tarafından afaroz edildiler 3


Katolik Kilisesi'nin kesin öğretisine göre, yeni piskoposların ataması sadece Papa'nın yetkilendirmesiyle yapılabiliyor, bunun aksini gerçekleştirenler ciddi bir suç işlemiş kabul edilip aforoz cezasına çarptırılıyor.

Vatikan Devlet Sekreteri (Başbakan) Kardinal Pietro Parolin de dün yaptığı açıklamada, söz konusu gruba yaptırım uygulanacağının sinyalini vermiş ve "Üzüntüm şu ki bu, açıkça başlı başına bir bölücü eylemdir çünkü biliyoruz ki Papalığın izni olmadan yapılan piskopos atamaları, Kilise'nin birliğini bozar ve esasen aforoz gibi çok özel yaptırımlara tabidir." ifadelerini kullanmıştı.

Vatikan "bölücü eylem diyerek duyurdu! Papa tarafından afaroz edildiler 4

PAPA MEKTUPLA UYARMIŞTI

Papa 14. Leo, onayı olmadan piskopos ataması yapmaya hazırlanan topluluğa 29 Haziran'da son çağrı mahiyetinde mektup yollamıştı.

Papa, mektubunda, "Size yalvarıyorum ve tüm kalbimle rica ediyorum. Lütfen (bu karardan) geri dönün." ifadelerini kullanmış ve atamaların yapılması halinde bunların "geçerli olmayacağını" vurgulamıştı.

Vatikan "bölücü eylem diyerek duyurdu! Papa tarafından afaroz edildiler 5

TOPLULUĞUN KURUCUSU DA 1988'DE AFAROZ EDİLMİŞTİ

Katolik Kilisesi içinde gelenekçi çizgideki "Aziz Papa 10. Pius Rahip Topluluğu"nun temelleri, 1970'li yıllara dayanıyor.

Topluluk, Katolik Kilisesi'nin içinde Latince yerine yerel dillerle ayinlerin yapılması gibi bazı reformları hayata geçiren ve aynı zamanda Kilise'nin diğer mezhep ve dinlerle diyaloğa geçmesini sağlayan 1962 ile 1965 yılları arasındaki "2. Vatikan Konsili"nin kararlarına karşı çıkmak maksadıyla kuruldu.

Topluluğun kurucusu Fransız Başpiskopos Marcel Lefebvre, 1988 yılında da Papa'nın onayı olmadan 4 piskopos ataması yaptığı için söz konusu piskoposlarla beraber Vatikan tarafından aforoz edilmişti.

Vatikan "bölücü eylem diyerek duyurdu! Papa tarafından afaroz edildiler 6
Vatikan, 2009 yılında Papa 16. Benediktus döneminde, kurucusundan ötürü "Lefebvristler" olarak da anılan topluluk ile yakınlaşma adımları çerçevesinde 4 piskopos hakkındaki aforoz kararını kaldırmıştı.

1988'deki aforoza rağmen bu gelenekçi topluluğun, bugün bünyesinde 733 rahip, 264 öğrenci ve yaklaşık 250 rahibenin bulunduğu ifade ediliyor.

İtalyan basınındaki haber ve yorumlarda Vatikan ile gelenekçi grup arasındaki bu krizin, 8 Mayıs 2025’te papalığa seçilen Papa 14. Leo'nun, kendi papalık dönemindeki ilk "ciddi iç kriz" olduğu ve Katolik Kilisesi içinde "bölünme" olasılığının da ortaya çıkmasına yol açtığı belirtildi.
Kaynak: AA   |   Bu içerik Metin Yamaner tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Alaattin Köseler'e 2 ayrı suçtan daha tutuklama kararıAlaattin Köseler'e 2 ayrı suçtan daha tutuklama kararı
Dışişleri Bakanı Fidan: "CAATSA yaptırımları kaldırılabilir" Dışişleri Bakanı Fidan: "CAATSA yaptırımları kaldırılabilir"

Anahtar Kelimeler:
Vatikan Papa 14. Leo
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Tıbbi bitki çayları için aktar ve market devri kapandı! Sadece eczanelerde satılacak

Tıbbi bitki çayları için aktar ve market devri kapandı! Sadece eczanelerde satılacak

Deniz Göktaş'a ters kelepçe

Deniz Göktaş'a ters kelepçe

Hakan Çalhanoğlu'ndan milli takım dönüşü flaş karar!

Hakan Çalhanoğlu'ndan milli takım dönüşü flaş karar!

Usta oyuncu apar topar defnedildi! Sadece belediye işçileri vardı

Usta oyuncu apar topar defnedildi! Sadece belediye işçileri vardı

Dün hayata geçirilmişti: Makinelerin önünde uzun kuyruklar oluştu!

Dün hayata geçirilmişti: Makinelerin önünde uzun kuyruklar oluştu!

BYD'nin Türkiye kararının nedeni belli oldu!

BYD'nin Türkiye kararının nedeni belli oldu!

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.