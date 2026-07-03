Vatikan "bölücü eylem' diyerek duyurdu! Papa tarafından afaroz edildiler

İsviçre'nin Vallese Kantonu'ndaki Econe'de bulunan gelenekçi "Aziz Papa 10. Pius Rahip Topluluğu"nun, Papa 14. Leo'nun uyarılarına rağmen 4 piskoposun atamasını yapmasına Katolik Kilisesi'nin yönetim merkezi Vatikan'dan resmi yanıt geldi.

Vatikan'ın yazılı açıklamasına göre, İman Doktrini Kurulu Bakanı Kardinal Victor Manuel Fernandez, 4 piskopos ve onların atamalarını gerçekleştirenlere yönelik yaptırımları içeren kararnameyi imzaladı.

"BÖLÜCÜ BİR EYLEM"

Söz konusu kararnamede, "Aziz Papa 10. Pius Rahip Topluluğu"nun başrahibine yapılan uyarılara karşın, Piskopos Alfonso de Galarreta'nın, Papa'nın iradesine aykırı biçimde 4 rahibi piskopos olarak takdis ettiği ve "bölücü bir eylemde" bulunduğu belirtildi.

Kararnamede, Piskopos Alfonso de Galarreta'nın yanı sıra takdis törenini gerçekleştiren Piskopos Bernard Fellay ve piskopos olarak atanan Pascal Schreiber, Michael Goldade, Michel Poinsinet de Sivry ve Marc Hanappier'e de aforoz cezasının verildiği ifade edildi.

Kararnamede ayrıca, diğer Katolik inananlar ve oluşumlar da "Aziz Papa 10. Pius Rahip Topluluğu"nun Kilise'nin birliğine yönelik "bölücü" eylemlerine katılmamaları, aksi takdirde aforoz cezası alacakları konusunda uyarıldı.

Katolik Kilisesi'nin kesin öğretisine göre, yeni piskoposların ataması sadece Papa'nın yetkilendirmesiyle yapılabiliyor, bunun aksini gerçekleştirenler ciddi bir suç işlemiş kabul edilip aforoz cezasına çarptırılıyor.

Vatikan Devlet Sekreteri (Başbakan) Kardinal Pietro Parolin de dün yaptığı açıklamada, söz konusu gruba yaptırım uygulanacağının sinyalini vermiş ve "Üzüntüm şu ki bu, açıkça başlı başına bir bölücü eylemdir çünkü biliyoruz ki Papalığın izni olmadan yapılan piskopos atamaları, Kilise'nin birliğini bozar ve esasen aforoz gibi çok özel yaptırımlara tabidir." ifadelerini kullanmıştı.

PAPA MEKTUPLA UYARMIŞTI

Papa 14. Leo, onayı olmadan piskopos ataması yapmaya hazırlanan topluluğa 29 Haziran'da son çağrı mahiyetinde mektup yollamıştı.

Papa, mektubunda, "Size yalvarıyorum ve tüm kalbimle rica ediyorum. Lütfen (bu karardan) geri dönün." ifadelerini kullanmış ve atamaların yapılması halinde bunların "geçerli olmayacağını" vurgulamıştı.

TOPLULUĞUN KURUCUSU DA 1988'DE AFAROZ EDİLMİŞTİ

Katolik Kilisesi içinde gelenekçi çizgideki "Aziz Papa 10. Pius Rahip Topluluğu"nun temelleri, 1970'li yıllara dayanıyor.

Topluluk, Katolik Kilisesi'nin içinde Latince yerine yerel dillerle ayinlerin yapılması gibi bazı reformları hayata geçiren ve aynı zamanda Kilise'nin diğer mezhep ve dinlerle diyaloğa geçmesini sağlayan 1962 ile 1965 yılları arasındaki "2. Vatikan Konsili"nin kararlarına karşı çıkmak maksadıyla kuruldu.

Topluluğun kurucusu Fransız Başpiskopos Marcel Lefebvre, 1988 yılında da Papa'nın onayı olmadan 4 piskopos ataması yaptığı için söz konusu piskoposlarla beraber Vatikan tarafından aforoz edilmişti.



Vatikan, 2009 yılında Papa 16. Benediktus döneminde, kurucusundan ötürü "Lefebvristler" olarak da anılan topluluk ile yakınlaşma adımları çerçevesinde 4 piskopos hakkındaki aforoz kararını kaldırmıştı.

1988'deki aforoza rağmen bu gelenekçi topluluğun, bugün bünyesinde 733 rahip, 264 öğrenci ve yaklaşık 250 rahibenin bulunduğu ifade ediliyor.

İtalyan basınındaki haber ve yorumlarda Vatikan ile gelenekçi grup arasındaki bu krizin, 8 Mayıs 2025’te papalığa seçilen Papa 14. Leo'nun, kendi papalık dönemindeki ilk "ciddi iç kriz" olduğu ve Katolik Kilisesi içinde "bölünme" olasılığının da ortaya çıkmasına yol açtığı belirtildi.

Kaynak: AA | Bu içerik Metin Yamaner tarafından yayına alınmıştır