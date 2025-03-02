HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya
  4. Vatikan'dan Papa'nın sağlık durumuyla ilgili yeni açıklama: "Stabil kaldı"

Vatikan'dan Papa'nın sağlık durumuyla ilgili yeni açıklama: "Stabil kaldı"

02.03.2025 21:08
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Vatikan'dan, şubat ayı başında geçirdiği şiddetli bronşit nedeniyle 17 gündür Roma'daki Gemelli Hastanesi'nde yatan ve çift taraflı zatürre teşhisi konulan 88 yaşındaki Papa'nın sağlık durumuyla ilgili yeni bir açıklama yapıldı. Katoliklerin ruhani lideri ve Vatikan Devlet Başkanı Papa Franciscus'un durumunun stabil olduğu bildirildi.

Vatikan'dan Papa'nın sağlık durumuyla ilgili yeni açıklama: "Stabil kaldı"

Açıklamada, "Papa’nın klinik durumu bugün de stabil kaldı. Papa, mekanik ventilasyona ihtiyaç duymadı, yalnızca yüksek akımlı oksijen terapisi aldı. Ateşi de yok." ifadeleri kullanıldı.

Vatikan'ın açıklamasında, klinik tablonun karmaşıklığı nedeniyle doktorların hastalığın gidişatına dair temkinli yaklaşımlarını korudukları ifade edildi.

thumbs_b_c_45509a40d3ea96959bd903ecfdbe98c0

14 ŞUBAT'TAN BU YANA HASTANEDE TEDAVİ GÖRÜYOR

Papa Franciscus, 9 ve 12 Şubat'taki halka açık iki etkinlikte, bronşit geçirdiğini ve nefes almakta güçlük çektiğini ifade ederek konuşma yapamamış ve yardımcılarından konuşma metinlerini okumalarını istemişti.

14 Şubat'ta Gemelli Hastanesi'ne kaldırılan Papa'nın solunum yollarında polimikrobiyal enfeksiyon olduğu bildirilmişti.

Vatikan, 18 Şubat'ta Papa'da çift taraflı zatürre geliştiğini ve klinik durumunun karmaşık tablo çizdiğini açıklamıştı.

Papa'nın doktorları, 21 Şubat'taki açıklamalarında, tamamen tehlikeyi atlatmasa da Papa Franciscus'un hayati tehlikesinin bulunmadığını belirtmişti.

22 Şubat'ta ise astım krizi geçiren Papa'nın durumunun kritik olduğu ifade edilmişti.

24 Şubat'ta Papa Franciscus'un sağlık durumunun kritikliğini korumasına karşın hafif iyileşme gözlemlendiğini belirten Vatikan, 25 Şubat'ta da durumu kritik ama stabil olarak tanımlamıştı.

Vatikan, 26 ve 27 Şubat'ta Papa'nın durumunda iyileşme kaydedildiğini bildirmişti.

Vatikan, 28 Şubat’ta bronkospazm krizi geçiren Papa'ya bronkoaspirasyon yapıldığını mekanik ventilasyon başlatıldığını ve tedaviye olumlu yanıt alındığını kaydetmişti. Papa durumu dün de stabil kalmıştı.

SON YILLARDA SAĞLIK SORUNLARI ARTTI

2013'ten bu yana Katoliklerin ruhani lideri olan Papa Franciscus, ilk kez 2021'de Gemelli Hastanesi'ne yatmış ve kalın bağırsak ameliyatı geçirmişti.

Dizindeki ağrılar sebebiyle son yıllarda tekerlekli sandalye kullanan Papa, en son 2023'te biri nefes darlığı şikayeti, biri de karın duvarına protez yerleştirilmesi operasyonu olmak üzere iki kez Gemelli Hastanesi'nde tedavi görmüştü.Bu içerik Metin Yamaner tarafından yayına alınmıştır

Bodrum'da marinada bağlı motoryat yandı! O anlar kameradaBodrum'da marinada bağlı motoryat yandı! O anlar kamerada
Seyhan Baraj Gölü'ne atladı, başına gelenlere kimse inanamadıSeyhan Baraj Gölü'ne atladı, başına gelenlere kimse inanamadı
Anahtar Kelimeler:
Papa Vatikan
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
G.Saraylı yıldızdan çok konuşulacak açıklama! "Tüm Türkiye aramızın açılmasını istiyor"

G.Saraylı yıldızdan çok konuşulacak açıklama! "Tüm Türkiye aramızın açılmasını istiyor"

MHP lideri Bahçeli'den Demirtaş'a telefon

MHP lideri Bahçeli'den Demirtaş'a telefon

110 işçiyi birden işten çıkardılar! Şantiyenin giriş çıkışını kapattılar

110 işçiyi birden işten çıkardılar! Şantiyenin giriş çıkışını kapattılar

Küçük Nazlı'nın nasıl öldüğü ortaya çıktı! Cenazede yürekler dağlandı

Küçük Nazlı'nın nasıl öldüğü ortaya çıktı! Cenazede yürekler dağlandı

Gözaltına alınmıştı! Zorlu Holding eski CEO'su Cem Köksal serbest bırakıldı

Gözaltına alınmıştı! Zorlu Holding eski CEO'su Cem Köksal serbest bırakıldı

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Düzinelerce köpeğe tecavüz edip işkenceyle öldürdü

Düzinelerce köpeğe tecavüz edip işkenceyle öldürdü

PARTNER
Yeni müşterilere özel! Faizsiz ve taksitli 55.000 TL nakit

Yeni müşterilere özel! Faizsiz ve taksitli 55.000 TL nakit

Kelepçeyle kendisini metroya bağladı

Kelepçeyle kendisini metroya bağladı

Oğlunun doğum gününde ölüm saçtı! Cinayetleri adım adım planlamıştı

Oğlunun doğum gününde ölüm saçtı! Cinayetleri adım adım planlamıştı

Columbia, Philips, Crocs... Modadan teknolojiye %50'ye varan indirimler

Columbia, Philips, Crocs... Modadan teknolojiye %50'ye varan indirimler

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.