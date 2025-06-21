HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Sağlık

Vefat eden fenomen Nihal Candan'ın hastalığı neydi? Zayıflık takıntısının gençler üzerindeki ölümcül etkisi

Bir dönem sosyal medyada adını sıkça duyuran Nihal Candan, aşırı zayıflık nedeniyle sadece 25 kiloya kadar düştü. Yaşadığı sağlık sorunları sonucu kalbi iki kez duran Candan, ne yazık ki hayatını kaybetti. Bu trajik durum, özellikle gençler arasında yaygınlaşan 'ince görünme' takıntısının ne denli tehlikeli boyutlara ulaşabildiğini acı bir şekilde ortaya koydu.

Vefat eden fenomen Nihal Candan'ın hastalığı neydi? Zayıflık takıntısının gençler üzerindeki ölümcül etkisi

Diyetisyen Elif Hançer Bingili, anoreksiya nervozanın, kişinin ciddi şekilde kilo kaybetmesine rağmen hâlâ kendini kilolu hissettiği, yeme davranışlarını bilinçli olarak kısıtladığı ve kilo alma korkusuyla hareket ettiği bir yeme bozukluğu olduğunu belirtirken özellikle gençlerin bu hastalığın hedefinde olduğunu vurguladı.

Türkiye Gazetesi'nde yer alan habere göre; Bingili, bu hastalığın yalnızca kilo verme isteğinden ibaret olmadığını belirtiyor: "Beden algısındaki bozulma, kaygı bozuklukları, kontrol ihtiyacı ve mükemmeliyetçilik gibi psikolojik faktörler anoreksiyanın oluşmasında etkili. Bu rahatsızlık aslında kişinin ruhsal sağlığının dışa yansımasıdır" diyor.

GENÇLER RİSK ALTINDA

th85

Diyetisyen Bingili’ye göre, anoreksiya en çok ergenlik dönemindeki genç kızlarda görülüyor ancak her yaş ve cinsiyette ortaya çıkabiliyor. Son yıllarda erkek bireylerde de vaka sayılarında artış gözlemleniyor. Modern toplumda yaygın olan 'ince olma = güzel ve başarılı olma' algısı ise bu hastalığın yayılmasını kolaylaştırıyor.

Bingili, "Anoreksiya özellikle ergenlik çağındaki genç kızlar arasında yaygın olsa da her yaş grubunda ve cinsiyette görülebilir. Kadınlarda daha sık rastlanmakla birlikte erkeklerde de anoreksiya vakaları giderek artmaktadır. Modern toplumun 'ince beden' takıntısı, sosyal medya platformlarında yüceltilen güzellik standartları ve dış görünüşe verilen aşırı önem, bu rahatsızlığın tetiklenmesinde büyük rol oynamaktadır" dedi.

SOSYAL MEDYA EN BÜYÜK TETİKLEYİCİ

yjhgdfthjy

Bingili ayrıca sosyal medya platformlarının bu konuda büyük etkisi olduğunu söylüyor: "Özellikle sosyal medya algoritmalarıyla karşılaşılan “fit görünüm” içerikleri, kişileri bilinçsizce bu hastalığa sürükleyebiliyor." diyor.

Ünlü isimlerin yaşadığı anoreksiya vakaları kamuoyunun dikkatini çekerken, bazı gençler bu isimleri örnek alarak tehlikeli bir yolda ilerliyor. Bu da gösteriyor ki, beden algısına dair sağlıksız toplumsal beklentilerle mücadele etmek, artık hem bireysel hem toplumsal bir sorumluluk haline geldi.

Bingili, "Ünlü isimlerin yaşadığı anoreksiya süreçleri kamuoyunun dikkatini çekse de bazı genç kişilerde “ince olmak = başarı/güzellik” algısını pekiştiriyor. Bu da sağlıksız davranış biçimlerine zemin hazırlıyor." dedi.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Nükleer tesis vuruldu, hemen açıklama geldi Nükleer tesis vuruldu, hemen açıklama geldi
Erdoğan imzaladı! Kritik atamalar Resmi Gazete'deErdoğan imzaladı! Kritik atamalar Resmi Gazete'de

Anahtar Kelimeler:
anoreksiya nervoza Nihal Candan
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
SON DAKİKA | Nihal Candan'dan acı haber geldi

SON DAKİKA | Nihal Candan'dan acı haber geldi

Nükleer tesis vuruldu, hemen açıklama geldi

Nükleer tesis vuruldu, hemen açıklama geldi

Akaryakıta Cumhuriyet tarihinin en büyük zammı!

Akaryakıta Cumhuriyet tarihinin en büyük zammı!

Ekrem Coşkun Döner konkordato ilan etti

Ekrem Coşkun Döner konkordato ilan etti

Putin'den zehir zemberek 'Ukrayna' açıklaması! 3. Dünya Savaşı riskini 'İhtimali artıyor' diyerek değerlendirdi...

Putin'den zehir zemberek 'Ukrayna' açıklaması! 3. Dünya Savaşı riskini 'İhtimali artıyor' diyerek değerlendirdi...

Yer: Bartın! Denizin rengi değişti: Vatandaşlar tahliye edildi

Yer: Bartın! Denizin rengi değişti: Vatandaşlar tahliye edildi

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.