Vefat eden fenomen Nihal Candan'ın hastalığı neydi? Zayıflık takıntısının gençler üzerindeki ölümcül etkisi

Diyetisyen Elif Hançer Bingili, anoreksiya nervozanın, kişinin ciddi şekilde kilo kaybetmesine rağmen hâlâ kendini kilolu hissettiği, yeme davranışlarını bilinçli olarak kısıtladığı ve kilo alma korkusuyla hareket ettiği bir yeme bozukluğu olduğunu belirtirken özellikle gençlerin bu hastalığın hedefinde olduğunu vurguladı.

Türkiye Gazetesi'nde yer alan habere göre; Bingili, bu hastalığın yalnızca kilo verme isteğinden ibaret olmadığını belirtiyor: "Beden algısındaki bozulma, kaygı bozuklukları, kontrol ihtiyacı ve mükemmeliyetçilik gibi psikolojik faktörler anoreksiyanın oluşmasında etkili. Bu rahatsızlık aslında kişinin ruhsal sağlığının dışa yansımasıdır" diyor.

GENÇLER RİSK ALTINDA

Diyetisyen Bingili’ye göre, anoreksiya en çok ergenlik dönemindeki genç kızlarda görülüyor ancak her yaş ve cinsiyette ortaya çıkabiliyor. Son yıllarda erkek bireylerde de vaka sayılarında artış gözlemleniyor. Modern toplumda yaygın olan 'ince olma = güzel ve başarılı olma' algısı ise bu hastalığın yayılmasını kolaylaştırıyor.

Bingili, "Anoreksiya özellikle ergenlik çağındaki genç kızlar arasında yaygın olsa da her yaş grubunda ve cinsiyette görülebilir. Kadınlarda daha sık rastlanmakla birlikte erkeklerde de anoreksiya vakaları giderek artmaktadır. Modern toplumun 'ince beden' takıntısı, sosyal medya platformlarında yüceltilen güzellik standartları ve dış görünüşe verilen aşırı önem, bu rahatsızlığın tetiklenmesinde büyük rol oynamaktadır" dedi.

SOSYAL MEDYA EN BÜYÜK TETİKLEYİCİ

Bingili ayrıca sosyal medya platformlarının bu konuda büyük etkisi olduğunu söylüyor: "Özellikle sosyal medya algoritmalarıyla karşılaşılan “fit görünüm” içerikleri, kişileri bilinçsizce bu hastalığa sürükleyebiliyor." diyor.

Ünlü isimlerin yaşadığı anoreksiya vakaları kamuoyunun dikkatini çekerken, bazı gençler bu isimleri örnek alarak tehlikeli bir yolda ilerliyor. Bu da gösteriyor ki, beden algısına dair sağlıksız toplumsal beklentilerle mücadele etmek, artık hem bireysel hem toplumsal bir sorumluluk haline geldi.

Bingili, "Ünlü isimlerin yaşadığı anoreksiya süreçleri kamuoyunun dikkatini çekse de bazı genç kişilerde “ince olmak = başarı/güzellik” algısını pekiştiriyor. Bu da sağlıksız davranış biçimlerine zemin hazırlıyor." dedi.