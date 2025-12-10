Veli Göçer hayatını kaybetti! 1999 depreminin sembol isimlerindendi

1999 yılında meydana gelen Gölcük depremi, on binlerce insanı etkiledi. Resmi verilere göre 18 binden fazla insan hayatını kaybetti.
Bu büyük yıkımın ardından binlerce yapı için soruşturma başlatıldı.
Deprem sonrası açılan davaların en bilinen sanığı ise müteahhit Veli Göçer oldu.
Göçer, Yalova’nın Çınarcık ilçesinde depremde çöken 400 konutluk sitede 168 kişinin hayatını kaybetmesi nedeniyle yargılanmış ve yaklaşık 200 kişinin ölümünden sorumlu tutulmuştu.
Göçer ve ortağı İsmet Kösebalaban, Konya 2. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından “tedbirsizlik ve dikkatsizlik sonucu birden fazla kişinin ölümüne sebebiyet vermek” suçundan 18 yıl 9’ar ay hapis cezasına mahkûm edildi. Karar, Yargıtay'da onandı.
Uzun süren yargılamalar sonunda 18 yıl 9 ay hapis cezasına çarptırılan Göçer, 2004’te cezaevine girdi ve toplamda 7,5 yıl hapis yattı.
Deprem dosyasında yargılanan diğer isimlerden, Göçer’in ortağı İsmet Kösebalaban da aynı cezayı almış ve sağlık sorunları ve bunama nedeniyle yaptığı af başvurusu kabul edilmemişti.
Kösebalaban, tahliye edilemeden cezaevinde hayatını kaybetmişti.
17 Ağustos 1999 Gölcük Depremi sonrası ceza alan tek müteahhit Veli Göçer, 76 yaşında hayatını kaybetti.
Soruşturma sürecinde 'malzemeden çalma' ve 'deniz kumu kullanma' gibi yapım kusurları kamuoyunda uzun süre tartışılmıştı.
