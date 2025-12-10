HABER

Veli Göçer hayatını kaybetti! 1999 depreminin sembol isimlerindendi

17 Ağustos 1999 Gölcük depreminin ardından Yalova Çınarcık’ta çöken binalarla ilişkilendirilerek yargılanan ve tek ceza alan müteahhit olarak kayıtlara geçen Veli Göçer, 76 yaşında yaşamını yitirdi.

Devrim Karadağ

1999 yılında meydana gelen Gölcük depremi, on binlerce insanı etkiledi. Resmi verilere göre 18 binden fazla insan hayatını kaybetti.

Bu büyük yıkımın ardından binlerce yapı için soruşturma başlatıldı.

SORUŞTURMANIN EN ÇOK TANINAN SANIĞIYDI

Deprem sonrası açılan davaların en bilinen sanığı ise müteahhit Veli Göçer oldu.

Göçer, Yalova’nın Çınarcık ilçesinde depremde çöken 400 konutluk sitede 168 kişinin hayatını kaybetmesi nedeniyle yargılanmış ve yaklaşık 200 kişinin ölümünden sorumlu tutulmuştu.

7,5 YIL HAPİS YATTI

Göçer ve ortağı İsmet Kösebalaban, Konya 2. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından “tedbirsizlik ve dikkatsizlik sonucu birden fazla kişinin ölümüne sebebiyet vermek” suçundan 18 yıl 9’ar ay hapis cezasına mahkûm edildi. Karar, Yargıtay'da onandı.

Uzun süren yargılamalar sonunda 18 yıl 9 ay hapis cezasına çarptırılan Göçer, 2004’te cezaevine girdi ve toplamda 7,5 yıl hapis yattı.

ORTAĞI CEZAEVİNDEN ÇIKMAK ÜZEREYKEN ÖLDÜ

Deprem dosyasında yargılanan diğer isimlerden, Göçer’in ortağı İsmet Kösebalaban da aynı cezayı almış ve sağlık sorunları ve bunama nedeniyle yaptığı af başvurusu kabul edilmemişti.

Kösebalaban, tahliye edilemeden cezaevinde hayatını kaybetmişti.

VELİ GÖÇER DE HAYATINI KAYBETTİ

17 Ağustos 1999 Gölcük Depremi sonrası ceza alan tek müteahhit Veli Göçer, 76 yaşında hayatını kaybetti.

Soruşturma sürecinde 'malzemeden çalma' ve 'deniz kumu kullanma' gibi yapım kusurları kamuoyunda uzun süre tartışılmıştı.

