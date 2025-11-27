HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya

Venezuela, 6 havayolu şirketini yasakladı

Venezuela, ABD'nin uyarısının ardından Karakas'a uçuşlarını askıya alan ve Venezuela'nın ültimatomuna rağmen uçuşlarına başlamayan aralarında 6 havayolu şirketinin ülkeye inişini yasakladı.

Venezuela, 6 havayolu şirketini yasakladı

ABD'nin bölgede "artan askeri hareketlilik" uyarısının ardından başkent Karakas'a yönelik uçuşlarını geçici olarak durduran havayollarına Venezuela'dan yaptırım kararı geldi. Uçuşları askıya alan söz konusu havayollarının uçuşlarına yeniden başlaması için 48 saat süre tanıyan Venezuela hükümeti, karara uymayan 6 havayolu şirketinin ülkeye inişini yasakladı. Venezuela'nın kararı kapsamında 6 şirket Venezuela'ya iniş yapamazken, diğer havayollarının uçuşlarını sürdürecek. Ancak, karardan binlerce kişi etkilenecek.

ABD'NİN 21 SALDIRISINDA 80'DEN FAZLA KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

ABD, uyuşturucu kaçakçılığıyla mücadelede Venezuela açıklarına büyük bir güç konuşlandırdı. Ancak Venezuela lideri Nicolas Maduro, ABD'nin bu girişimlerin kendisini devirme girişimi olduğunu savunuyor. ABD, 15 bin asker ve dünyanın en büyük uçak gemisi USS Gerald Ford'u Venezuela'ya saldırı mesafesine konuşlandırdı. ABD güçlerinin, uyuşturucu taşıdığını savunduğu teknelere yönelik gerçekleştirdiği en az 21 saldırıda 80'den fazla kişi hayatını kaybetti.

Venezuela, 6 havayolu şirketini yasakladı 1

VENEZUELA, HAVAYOLU ŞİRKETLERİNİ SUÇLADI

Venezuela, ABD'nin uyarısının ardından uçuşları askıya alan havayollarını "ABD hükümeti tarafından desteklenen devlet terörizmi eylemlerine katılmak ve tek taraflı olarak hava ticari operasyonlarını askıya almakla" suçladı.

(İHA)

27 Kasım 2025
27 Kasım 2025

Bugün neler oldu? İşte günün öne çıkan haberleri...

Kaynak: İHA   |   Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Faruk Özlü'den Tanju Özcan'a videolu gönderme: "Kumda oynasın"Faruk Özlü'den Tanju Özcan'a videolu gönderme: "Kumda oynasın"
ABD'de silahlı saldırı: Saldırganın nereden geldiği ortaya çıktıABD'de silahlı saldırı: Saldırganın nereden geldiği ortaya çıktı
Anahtar Kelimeler:
Venezuela abd
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
81 ilin 80'inde bekleniyor: Kar için İstanbul'a tarih verildi

81 ilin 80'inde bekleniyor: Kar için İstanbul'a tarih verildi

Washington'da alarm! 2 ulusal muhafız vuruldu, Beyaz Saray kapatıldı

Washington'da alarm! 2 ulusal muhafız vuruldu, Beyaz Saray kapatıldı

Yönetim kararını verdi: "Bir gün aşklar biter hatıralar kalır!"

Yönetim kararını verdi: "Bir gün aşklar biter hatıralar kalır!"

Taşacak Bu Deniz'in Eleni'si çok popüler! Acun Ilıcalı harekete geçti

Taşacak Bu Deniz'in Eleni'si çok popüler! Acun Ilıcalı harekete geçti

27 bin TL’yi bile görmüyor: Geçen sene asgari ücreti tutturmuştu! Bu seneki tahmini üzecek

27 bin TL’yi bile görmüyor: Geçen sene asgari ücreti tutturmuştu! Bu seneki tahmini üzecek

TCMB Başkanı'ndan altın fiyatları, kredi ve mevduat faizi açıklaması

TCMB Başkanı'ndan altın fiyatları, kredi ve mevduat faizi açıklaması

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.