Venezuela, 6 havayolu şirketini yasakladı

ABD'nin bölgede "artan askeri hareketlilik" uyarısının ardından başkent Karakas'a yönelik uçuşlarını geçici olarak durduran havayollarına Venezuela'dan yaptırım kararı geldi. Uçuşları askıya alan söz konusu havayollarının uçuşlarına yeniden başlaması için 48 saat süre tanıyan Venezuela hükümeti, karara uymayan 6 havayolu şirketinin ülkeye inişini yasakladı. Venezuela'nın kararı kapsamında 6 şirket Venezuela'ya iniş yapamazken, diğer havayollarının uçuşlarını sürdürecek. Ancak, karardan binlerce kişi etkilenecek.

ABD'NİN 21 SALDIRISINDA 80'DEN FAZLA KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

ABD, uyuşturucu kaçakçılığıyla mücadelede Venezuela açıklarına büyük bir güç konuşlandırdı. Ancak Venezuela lideri Nicolas Maduro, ABD'nin bu girişimlerin kendisini devirme girişimi olduğunu savunuyor. ABD, 15 bin asker ve dünyanın en büyük uçak gemisi USS Gerald Ford'u Venezuela'ya saldırı mesafesine konuşlandırdı. ABD güçlerinin, uyuşturucu taşıdığını savunduğu teknelere yönelik gerçekleştirdiği en az 21 saldırıda 80'den fazla kişi hayatını kaybetti.

VENEZUELA, HAVAYOLU ŞİRKETLERİNİ SUÇLADI

Venezuela, ABD'nin uyarısının ardından uçuşları askıya alan havayollarını "ABD hükümeti tarafından desteklenen devlet terörizmi eylemlerine katılmak ve tek taraflı olarak hava ticari operasyonlarını askıya almakla" suçladı.

(İHA)

Bugün neler oldu? İşte günün öne çıkan haberleri...