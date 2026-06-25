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Venezuela'da deprem... Havalimanındaki can pazarı kamerada!

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Venezuela'da 39 saniye arayla meydana gelen 7,5 ve 7,1 büyüklüğündeki iki deprem sonrası ülkede büyük çaplı yıkım oluştu. 32 kişinin hayatını kaybettiği ve 700 kişinin ise yaralandı olay sırasında Simon Bolivar Uluslararası Havalimanı'nda da yıkım gerçekleşti. Yaşanan korku dolu anlar kameralara yansıdı.

Güney Amerika ülkesi Venezuela'da 39 saniye arayla meydana gelen 7.2 ve 7.5 büyüklüğündeki depremlerde ilk bilanço belli oldu. Venezuela Geçici Devlet Başkanı Delcy Rodriguez yaptığı açıklamada, en az 32 kişinin hayatını kaybettiğini ve 700 kişinin yaralandığını ifade etti.

20 ARTÇI YAŞANDI

En az 20 artçı depremin meydana geldiğini aktaran Rodriguez, "Başkent Caracas'ta farklı mahallelerde binalar çöktü. Miranda, La Guaira, Trujillo, Aragua, Carabobo ve Falcon eyaletleri de ciddi şekilde etkilendi" diye konuştu. Rodriguez, depremden en ağır şekilde etkilenen bölgenin Karayip kıyısında, Caracas'ın kuzeyinde bulunan La Guaira olduğunu söyledi. Rodriguez, La Guaira'yı "felaket bölgesi" olarak nitelendirdi.

Venezuela da deprem... Havalimanındaki can pazarı kamerada! 1

ABD, ARAMA-KURTARMA EKİBİ GÖNDERİYOR

ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio da yaptığı paylaşımda, "ABD, yıkıcı depremlerin ardından Venezuela halkına en derin taziyelerini sunuyor. Sevdiklerini kaybedenlere, yaralılara ve yorulmak bilmeden çalışan cesur kurtarma ekiplerine tüm kalbimizle destek veriyoruz. ABD, bu zorlu dönemde Venezuela halkıyla dayanışma içindedir ve Başkan Trump'ın talimatıyla Dışişleri Bakanlığı, derhal arama-kurtarma ekipleri, tıbbi kaynaklar ve insani yardımları Venezuela'ya göndermektedir" ifadelerini kullandı.

Venezuela da deprem... Havalimanındaki can pazarı kamerada! 2

HAVALİMANI ÇÖKTÜ

Şiddetli sarsıntı anında Simon Bolivar (Maiquetia) Uluslararası Havalimanı'nda yaşanan panik saniye saniye kaydedildi.

Terminalde bulunan yolcular ise tavandan çöken kısımların altında kalmamak için, can havliyle uzaklaşmaya çalıştı.
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Doğukan Akbayır tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
deprem Venezuela
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