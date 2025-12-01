Dünyaya komşu gezegenlerden biri de Venüs gezegenidir. Güneş'e en yakın gezegen olmadığı halde sıcaklığının yüksek olduğu tespit edilmiştir. Karbondioksit, sera gazı, sülfürik asit bulutları ile dolu kalın bir atmosferi vardır. Uzmanlar Venüs gezegeninin sıcaklığının kurşun ve benzeri metalleri eriterek sıvı haline getirebileceğini belirtmiştir. Oldukça aktif bir gezgen olarak tanımlanan Venüs gezegeninde dağlar ve volkanlar tespit edilmiştir. Dünyanın ve diğer birçok gezgenin tam tersi yönünde dönüyor olması Venüs gezegeninin bir başka özelliğidir.

Venüs gezegeninin dönüş hızı çok yavaş olarak ifade edilir. Kendi etrafında sadece bir kez dönebilmesi için 243 Dünya gününe gereksinim duymaktadır. Güneş'in etrafında bir tam tur atabilmesi ise 225 Dünya günü alır. Bu durum da Venüs gezegenindeki bir tam günün Venüs’teki bir yıldan biraz daha uzun olduğu anlamına gelmektedir. Ancak Venüs gezegenindeki bir gün dünya gezegenindeki bir güne benzemez.

Venüs gezegeninin ters yönde dönmesi Güneş'in de Dünyadakinin aksine batıdan doğmasına ve doğudan batmasına neden olmaktadır. Ayrıca bu gezegende Güneş her yıl iki kez doğar. Bu da Dünya gezegeni ile arasındaki farklardan biridir. Merkür gibi Venüs gezegeninin de bir uydusu yoktur. Karasal bir gezegendir. Kayalık ve küçüktür. Kalın bir atmosfere sahip olan Venüs gezegeni hem dünyanın hem de diğer gezegenlerin bazılarının tam aksi yönünde dönen bir gezegendir.

Venüs neden diğer gezegenlerin tersine döner? Sebebi nedir?

Genel olarak astronomik bir nesne kütle çekimi altında olduğu birincil cismin dönüşüne göre tam tersi yönündeki dönme hareketi ya da yörünge hareketi geri yönlü hareket olarak tanımlanmaktadır. İleri yönlü hareket de birincil cismin dönüşü ile aynı yönde olunması anlamına gelir. Olağan bir harekettir.

Güneç sisteminde bütün gezegenlerin ve kuyruklu yıldızlar dışarıda tutulmak üzere birçok nesnenin Güneş'in etrafındaki yörüngeleri doğrusal olarak geçekleşmektedir. Tüm bu cisimler Güneş'in kendi ekseni etrafında döndüğü yönünde olmak üzere Güneş'in etrafında dönmektedirler.

Güneş'e en yakın ikinci gezegen olan Venüs, Merkür ve Dünya gezegenleri ile komşudur. Teleskop olmadan da rahat bir şekilde görülebilen Venüs gezegeni bu özelliği ile Antik çağlardan bu yana bilinen bir gezegendir. Bugüne dek birçok uzay aracı ile Venüs’e ziyaretler gerçekleştirilmiştir. Mariner, Pioneer Venus, Magellan isimli yörünge araçları Venüs’e gönderildiği bilinen uzay araçlarından bazılarıdır.

Bilim insanları yaptıkları açıklamalara göre Venüs gezegeninin ters yönde dönmesi konusunda net ve kesin bir yorum bildirmemektedirler. Bu konu hakkında farklı teoriler üzerinde çalışmalar devam etmektedir. Fransız Araştırma Enstitüsü, Venüs gezegeninin ne sebep ile ters yönde döndüğüne dair bir açıklama yayınlamıştır.

Mevcut olan teorilere göre Venüs gezegeni de diğer gezegenler gibi aynı yönde dönmektedir. Bilim insanları Venüs gezegeninin diğerlerinin aksi yönde dönmesinin nedeninin Güneş'in gezegenin üzerindeki çekim gücünün artması ile açıklamaktadır. Bu durum güçlü atmosferik gelgitlere neden olmaktadır. Venüs gezegeninin çekirdeği ile kabuğu arasındaki sürtünmeler ile birlikte bu gelgit durumu Venüs’ün ters dönmesine neden olmaktadır.

Farklı bilim insanlarına göre Venüs en başından beri ters yönde dönmemektedir. Venüs gezegeninin dönüşü belli başlı nedenlere göre yön değiştirmiştir ve gezgende yaşanan evrim yönünün değişmesine neden olmuştur. Tüm b u durumların temelinde ise Venüs gezegeninin ekseninin değiştiği sonucun varılmıştır.