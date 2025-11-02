HABER

"Veresiye defterini satın almak istiyorum" dedi, mahallelinin market borcunu ödedi: "Defteri dışarıda yaktıktan sonra gitti"

Hatay'ın Dörtyol ilçesinde bir hayırsever, 30 kişinin mahalledeki markete olan borcunu kapattı.

"Veresiye defterini satın almak istiyorum" dedi, mahallelinin market borcunu ödedi: "Defteri dışarıda yaktıktan sonra gitti"

Ocaklı Mahallesi'ndeki markete giden kişi, vatandaşların borçlarını ödemek için veresiye defterini satın almak istediğini söyledi.

Esnafın veresiye defterindeki tutarı hesaplamasının ardından hayırsever, 30 kişinin yaklaşık 80 bin liralık borcunu ödedi.

Bilgehan Karaca, gazetecilere, ilk kez böyle bir durumla karşılaştığını söyledi.

İsmini vermeyen kişinin borçları kapatıp gittiğini dile getiren Karaca, şöyle konuştu:

"Bir arkadaş geldi, 'Defterde ne kadar borç var? diye sordu. 'Yaklaşık 80 bin lira borç var' dedim ve defteri aldı. Defteri dışarıda yaktıktan sonra gitti. 3 aydan beri ödeyemeyenler vardı. Onlara borçlarının kapandığını söyledim dua ettiler."Kaynak: AABu içerik Enes Çırtlık tarafından yayına alınmıştır

