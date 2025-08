Vicdansızlığın bu kadarı! Kediyi yerden yere vurdu, tekmeledi, kafasını ezdi... Can çekişmesini böyle izledi

Başakşehir'de vicdan yoksunu bir şahıs sokaktan kucağında getirdiği kediyi apartman girişinde yerden yere vurarak şiddet uygulamaya başladı.

KEDİYİ YERDEN YERE VURDU, TEKMELEDİ, BAŞINI EZDİ!

Kamera görüntülerine yansıyan dehşet anlarında, yaralanan kedinin canını kurtarmak için kaçmaya çalıştığı görüldü. Bununla da yetinmeyen cani, kediyi tekmeleyerek başını ezdi.

KEDİYE ŞİDDET DAKİKALARCA SÜRDÜ

Dakikalarca süren şiddetin ardından, apartmana başkasının girmek için kapıyı açmasıyla yaralı kedi sürünerek dışarı çıkmaya çalıştı. An be an güvenik kamerasına yansıyan kediye şiddet görüntüleri sosyal medyada infial yarattı.