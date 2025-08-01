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Vicdansızlığın bu kadarı! Kediyi yerden yere vurdu, tekmeledi, kafasını ezdi... Can çekişmesini böyle izledi

İstanbul Başakşehir'deki dehşetin görüntüleri kameraya yansıdı... Vicdansız cani, sokaktan kucağında getirdiği kediyi apartman girişinde yerden yere vurmaya başladı. Yerde can havliyle kıvranan kediyi tekmeleyen ve kafasını ezen şahıs, can çekişerek dışarıya çıkan kediyi kayıtsızca izledi.

Vicdansızlığın bu kadarı! Kediyi yerden yere vurdu, tekmeledi, kafasını ezdi... Can çekişmesini böyle izledi
Mustafa Fidan

Başakşehir'de vicdan yoksunu bir şahıs sokaktan kucağında getirdiği kediyi apartman girişinde yerden yere vurarak şiddet uygulamaya başladı.

Vicdansızlığın bu kadarı! Kediyi yerden yere vurdu, tekmeledi, kafasını ezdi... Can çekişmesini böyle izledi 1

KEDİYİ YERDEN YERE VURDU, TEKMELEDİ, BAŞINI EZDİ!

Kamera görüntülerine yansıyan dehşet anlarında, yaralanan kedinin canını kurtarmak için kaçmaya çalıştığı görüldü. Bununla da yetinmeyen cani, kediyi tekmeleyerek başını ezdi.

Vicdansızlığın bu kadarı! Kediyi yerden yere vurdu, tekmeledi, kafasını ezdi... Can çekişmesini böyle izledi 2

KEDİYE ŞİDDET DAKİKALARCA SÜRDÜ

Dakikalarca süren şiddetin ardından, apartmana başkasının girmek için kapıyı açmasıyla yaralı kedi sürünerek dışarı çıkmaya çalıştı. An be an güvenik kamerasına yansıyan kediye şiddet görüntüleri sosyal medyada infial yarattı.

Vicdansızlığın bu kadarı! Kediyi yerden yere vurdu, tekmeledi, kafasını ezdi... Can çekişmesini böyle izledi 3

Vicdansızlığın bu kadarı! Kediyi yerden yere vurdu, tekmeledi, kafasını ezdi... Can çekişmesini böyle izledi 4

01 Ağustos 2025
01 Ağustos 2025

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Anahtar Kelimeler:
İstanbul Başakşehir kedi şiddet
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