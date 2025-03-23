VİDEO | Gergin gece! Saraçhane sonrası Çağlayan da karıştı, barikatlara doğru ilerlediler

Çarşamba sabahından bu yana ülkenin bir numaralı gündemi Ekrem İmamoğlu ve İBB’ye yapılan şafak operasyonu! Gözler, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’ndaydı! Başsavcılığı bugün Ekrem İmamoğlu’nun ifadesini aldı daha sonra İmamoğlu, tutuklanma talebiyle nöbetçi hakimliğe sevk edildi.

Saraçhane’deki gerginlik Çağlayan’a da sıçradı. Çağlayan Adliyesi içerisinde avukatlardan ve bazı vekillerden oluşan grup polis barikatını aşmaya çalıştı. O anlar sonrası ortalık karıştı.

ÇAĞLAYAN ADLİYESİ KARIŞTI! İŞTE O GÖRÜNTÜLER

Ekrem İmamoğlu karası sonrası Çağlayan Adliyesi koridorları karıştı. O görüntüler anbean böyle kameraya yansıdı.