Vietnam’da tayfun alarmı! 250 bin kişi tahliye edilecek

Vietnam'da yaklaşan Bualoi Tayfunu nedeniyle yaklaşık 250 bin kişinin tahliye edileceği bildirildi. Sivil Havacılık İdaresi ise kıyı şeridine yakın 4 havalimanında uçuşların askıya alındığını, birçok uçuşun ertelendiğini duyurdu.

Vietnam Hava Durumu Servisi’nden yapılan açıklamada, Bualoi Tayfunu'nun, ülkenin merkezinin yaklaşık 200 kilometre doğusunda olduğu ve kuzeybatıya hareket ettiği aktarıldı. Yetkililer, Da Nang kentinde, 210 bini aşkın kişi için tahliye planı yapıldığını, Hue kentinde 32 bin kişinin daha güvenli bölgelere götürülmek için hazırlandığını kaydetti.

1 KİŞİ KAYBOLDU

Açıklamada, Hue'de etkili olan şiddetli yağışların yol açtığı sellerde 1 kişinin kaybolduğu bilgisi de paylaşıldı. Ayrıca tayfunun şiddetli yağışlara, ani sellere ve toprak kaymalarına yol açabileceği uyarısı yapılarak balıkçıların denize açılması yasaklandı.

Sivil Havacılık İdaresi ise kıyı şeridine yakın 4 havalimanında uçuşların askıya alındığını, birçok uçuşun ertelendiğini duyurdu.

