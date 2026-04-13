Viktor Orban 16 yıllık iktidarı kaybetti! Seçimi kazanan Peter Magyar'dan Macarlara çağrı: "Eve dönün"

Macaristan'da 16 yıllık Viktor Orban iktidarı sona erdi. Saygı ve Özgürlük Partisi lideri Peter Magyar seçimi kazandıktan sonra yaptığı ilk açıklamada, 'Macaristan tekrar Avrupa ülkesi olmak istiyor' derken Magyar'la birlikte Macaristan'ın rotasının önemli ölçüde değişmesi bekleniyor. Orban'ı deviren Magyar, Macaristan'ı terk eden Macarları da ülkeye çağırarak, "Eve dönün. Çünkü Macaristan'ın tüm kızlarına ve oğullarına ihtiyacı var." dedi. İşte Macaristan'daki tüm gelişmeler!

Doğukan Akbayır

Macaristan'daki seçimlerden kimsenin beklemediği bir sonuç çıktı. 16 yıldır iktidarda olan Viktor Orban, Saygı ve Özgürlük Partisi (Tisza) adayı Peter Magyar'a karşı kaybetti. Macaristan'ı tarihsel kökenleri itibarıyla Türki cumhuriyetlerle yakınlaştıran ve ülkesinde bu konuda eleştiri gören Orban mağlubiyeti kabul ederek, "Kazanan partiyi tebrik ettim." dedi. Magyar'ın zafer sonrası yaptığı değerlendirmelere göre ise Macaristan'ı yeni bir rota bekliyor...

SİSTEM DEĞİŞİKLİĞİ MESAJI

Sandıkların yüzde 96'sının açıldığı Macaristan'da yarışı yüzde 53'ün üzerinde oyla önde götüren ve Başbakan Viktor Orban tarafından kazandığı belirtilerek tebrik edilen Magyar, Budapeşte'de destekçilerine seslendi.

Konuşmasına, "Başardık" sözleriyle başlayan Magyar, "Seçimi Tisza ve Macaristan kazandı. Hem de küçük bir farkla değil, büyük bir farkla. Birlikte Macaristan'ı özgürleştirdik. Siz olmadan başaramazdık." dedi.

Magyar, böylesine büyük bir zaferin hiçbir Macar parti tarafından kazanılmadığını belirterek, "Her bir Macar vatandaşı için işleyen ve daha insani bir Macaristan inşa etme meşruiyetini kazandık." diye konuştu.

"Macaristan'ı demokrasiye döndürmek için en yumuşak ve barışçıl geçişi yapacağız." diyen Magyar, tüm Macarların bir sistem değişikliği için çalıştığını ifade etti.

ORBAN: "ARAYIP TEBRİK ETTİM"

Seçim sonuçlarının ardından Başbakan Orban düzenlediği basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Seçim sonucunun net ve acı olduğunun açık olduğunu belirten Orban, “Seçmenler bize ülkeyi yönetme sorumluluğunu ve imkanını vermedi. Kazanan partiyi tebrik ettim.” dedi.

Orban, “Muhalefette de olsak Macar ulusuna ve vatanımıza hizmet etmeye devam edeceğiz.” diye konuştu.

ÜLKEYİ TERK EDENLERİ ÇAĞIRDI

Macaristan halkına teşekkür eden Magyar, "Bugün, Macaristan'ın özgürlük tarihine altın harflerle Macar zaferi olarak yazılacak. Baskıya karşı ve yalana karşı zaferin günü olarak yazılacak. Bugün Tisza'ya oy vermeyenler de ulusal birliği kutlasın." dedi.

Magyar, seçim zaferinin tüm Macarlar için bir zafer olacağını belirterek, "Macaristan tekrar Avrupa ülkesi olmak, Avrupa'ya dönmek istiyor." diye konuştu.

Liyakate önem vereceklerini kaydeden Magyar, halkın daha iyi sağlık, eğitim, eşitlik gibi haklardan faydalanması için çalışacaklarının altını çizdi.

Magyar, "Ülkemiz yurt dışında yaşayan çocuklarına kollarını açacak. 800 bin Macar iş bulmak için Batı Avrupa'ya göç etti. Ülkemizi terk eden Macarlara sesleniyorum. Eve dönün. Çünkü Macaristan'ın tüm kızlarına ve oğullarına ihtiyacı var." ifadelerini kullandı.

Magyar, "Hükümetimin görevi ülkeyi yeniden birleştirmek." derken Macar halkının ülkeyi bölenleri görevden aldığını söyledi.

İSRAİL ORBAN'I DESTEKLEMİŞTİ

Budapeşte'de düzenlenen Muhafazakar Siyasi Eylem Konferansı'na (CPAC) video mesajla katılan İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Orban'ın "güvenlik, emniyet ve istikrarı" temsil ettiğini belirterek, seçimlerde ona desteğini açıklamıştı.

Netanyahu, ülkede seçim kampanyaları sürerken Macar basınına yaptığı açıklamada da Orban’ın “İslam karşıtı” politikalarını överek diğer Avrupalı liderleri bu konuda zayıf kalmakla eleştirmişti.

İsrail basını, Orban’ın AB içinde İsrail’e en güçlü destek veren lider olduğuna ve Gazze’deki soykırım nedeniyle AB yaptırımlarına hedef olmaması için çabaladığına işaret ederek Macaristan seçimlerini Magyar’ın kazanması halinde İsrail’in AB içindeki en son savunma hattının da düşeceği uyarısı yapmıştı.

Avrupa'nın farklı ülkelerinden aşırı sağ partilerin liderleri de Orban'a destek açıklamaları yapmıştı.

