Villada sır cinayet! Günlük kiralık evde cansız bedenini temizlik görevlisi buldu

Olay, akşam saatlerinde Eyüpsultan’da meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bir temizlik görevlisi kiralık villaya girdiğinde yerde hareketsiz yatan bir erkek gördü. İhbar üzerine kısa sürede olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Ekol TV muhabiri Çağdaş Evren Şenlik'in özel haberine göre; Sağlık ekipleri yaptıkları incelemede, yerde yatan kişinin hayatını kaybettiğini belirledi. Üzerinde kimlik bulunmayan erkek cesedi, kimlik tespiti yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu’na kaldırıldı.

GÜVENLİK KAMERALARI İNCELEMEYE ALINDI

Polis ekipleri villada detaylı bir inceleme gerçekleştirdi. Güvenlik kamerası görüntülerini titizlikle inceleyen ekipler, villadan en son çıkan bir kişinin tespit edildiğini belirledi. Söz konusu kişinin olayla ilgisinin olabileceği ihtimali üzerine şüphelinin yakalanması için çalışma başlatıldı.

POLİS GİZEMİ ÇÖZMEK İÇİN HAREKETTE

Ekipler, hayatını kaybeden kişinin ölüm nedeninin belirlenmesi için soruşturmayı çok yönlü sürdürüyor. Villadan son çıkan şüphelinin kimliği ve olayın yaşandığı saate ilişkin detayların netleşmesiyle cinayetin aydınlatılacağı tahmin ediliyor.